Nederland kiest voor Europese cloud: overheid zet stap met StackIT van Lidl-moederbedrijf

De Nederlandse overheid zet een opvallende, maar strategisch belangrijke stap op het gebied van digitale infrastructuur. Naast bekende Amerikaanse cloudleveranciers zoals Google en Microsoft komt er nu een Europees alternatief bij: StackIT, het cloudbedrijf van de Duitse Schwarz Gruppe, bekend van supermarktketen Lidl. Deze ontwikkeling laat zien dat digitale onafhankelijkheid, ook wel digitale soevereiniteit genoemd, steeds hoger op de agenda staat, zowel bij overheden als bij bedrijven.

Europese cloud als strategische keuze

De Rijksoverheid heeft een contract gesloten met StackIT, waardoor overheidsinstanties gebruik kunnen maken van deze Europese cloudomgeving. Ook De Nederlandsche Bank onderzoekt actief hoe de afhankelijkheid van niet-Europese cloudleveranciers kan worden verminderd. De achterliggende gedachte is duidelijk: minder afhankelijkheid van buitenlandse technologiebedrijven en meer controle over eigen data.

Van supermarkt naar datacloud

Dat een supermarktconcern zich bezighoudt met cloudtechnologie lijkt misschien verrassend, maar binnen de Schwarz Gruppe past dit in een bredere strategie. Oprichter Dieter Schwarz staat bekend om zijn streven naar onafhankelijkheid. Eerder investeerde hij al in logistiek en transport; nu richt hij zich op digitale infrastructuur. Met StackIT bouwt het bedrijf aan een Europees alternatief voor de dominante Amerikaanse cloudspelers.

Waarom minder afhankelijk van de VS?

De roep om Europese alternatieven groeit. Veel organisaties maken zich zorgen over geopolitieke risico’s en veranderend beleid in de Verenigde Staten. Ook speelt wetgeving een rol: Amerikaanse bedrijven kunnen onder bepaalde omstandigheden verplicht worden om data te delen met hun overheid. Steeds meer Europese partijen willen daarom hun data onderbrengen bij aanbieders die volledig onder Europese wet- en regelgeving vallen.

Is Europa sterk genoeg?

Hoewel StackIT nog kleiner is dan giganten als Google en Microsoft, heeft het moederbedrijf voldoende schaal en financiële slagkracht. Met miljardeninvesteringen in datacenters en bestaande grote klanten groeit het platform snel.

Experts zien dit als een belangrijk signaal: Europa kán zelf alternatieven bouwen – en doet dat inmiddels ook.

Wat betekent dit voor veiligheid en privacy?

Volgens deskundigen biedt een Europese cloud belangrijke voordelen. Data valt onder strikte Europese regelgeving, waaronder de AVG (GDPR), die hoge eisen stelt aan privacy en beveiliging. Dat betekent meer transparantie en betere bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast verkleint het risico dat buitenlandse overheden toegang krijgen tot gevoelige data of diensten plotseling worden beperkt.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden is dit een interessante ontwikkeling. Het raakt direct aan onderwerpen waar binnen de vereniging veel aandacht voor is, zoals digitale veiligheid, privacy en onafhankelijkheid van big tech. De opkomst van Europese cloudalternatieven laat zien dat er steeds meer keuze komt. Dat biedt kansen – voor organisaties, maar ook voor individuele gebruikers die bewuster willen omgaan met hun digitale omgeving.

De vraag is niet óf deze verschuiving doorgaat, maar hoe snel. Eén ding is duidelijk: de discussie over waar onze data staat en wie daar controle over heeft, wordt alleen maar belangrijker.