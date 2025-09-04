Na de zomervakantie weer een vol activiteitenprogramma bij HCC

De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat HCC haar leden weer volop uitnodigt voor interessante en leerzame activiteiten door het hele land. Het najaar staat in het teken van een breed scala aan onderwerpen, van digitale technieken en programmeren tot fotografie, modelbouw en kunstmatige intelligentie. Heel veel vrijwilligers staan klaar om je te verwelkomen op een van de vele locaties in Nederland en Vlaanderen.

Op 6 september kunnen leden bijvoorbeeld deelnemen aan het Stoomtreinenfestival in Beekbergen, een fascinerend evenement voor modelbaanliefhebbers. Tegelijkertijd organiseert HCC!ecs een gebruikersdag waar ervaringen met OS/2, eComStation en ArcaOS worden gedeeld. Voor wie geïnteresseerd is in AI, is er een sessie over het analyseren van eigen documenten met offline chatbots. Ook programmeerliefhebbers kunnen aan de slag met een Pascal-sessie bij HCC!programmeren.

In de dagen erna zijn er diverse online workshops en sessies, zoals een Liberty Basic sessie, een presentatie over besturingssystemen, een Photoshop-workshop en een Python-cursus voor beginners. Ook evenementen rond digitale fotografie en andere creatieve en technische onderwerpen vullen de agenda.

Het volledige programma biedt voor elk lid iets passends, ongeacht interessegebied of ervaringsniveau. HCC nodigt iedereen uit om de najaarsactiviteiten te ontdekken, kennis te delen en nieuwe vaardigheden op te doen. Het belooft een inspirerend najaar te worden, vol ontmoeting en leren binnen de HCC-gemeenschap.

En noteer alvast zaterdag 4 oktober in de agenda, want dan is er van 10.00 tot 15.00 uur weer een HCC!kennisdag in de Expo Houten. Er zijn inmiddels al enkele lezingen en presentaties bekend die voor HCC-leden bij te wonen zijn. Naar verwachting zullen daar de komende dagen nog veel activiteiten bijkomen. Kijk op hcc.nl/kennisdag voor alle informatie.

Ben je nog geen lid van HCC? Word het dan nu en kies je welkomstgeschenk.