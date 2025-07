Minder overheidswebsites, betere digitale dienstverlening: nieuw actieplan gelanceerd

De overheid wil het aantal overheidswebsites flink terugdringen. Met het nieuwe Nationaal Actieplan WebBeleid van staatssecretaris Eddie van Marum wordt ingezet op minder versnippering, betere digitale toegankelijkheid en grotere informatieveiligheid. Het actieplan is een antwoord op de ongecontroleerde groei van websites van overheidsorganisaties, die volgens het ministerie leidt tot verwarring bij burgers en onnodige kosten.

“Digitalisering moet het leven van inwoners en bedrijven makkelijker maken”, stelt Van Marum. “Maar dat lukt niet als mensen verdwalen in een doolhof van overheidswebsites, waarvan sommige slecht toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarom moet het aantal websites omlaag, en de toegankelijkheid omhoog.”

De afgelopen jaren is het aantal websites van overheidsorganisaties flink toegenomen. Volgens het ministerie zorgt dit voor onduidelijkheid over de actualiteit en betrouwbaarheid van informatie. Om die wildgroei aan te pakken, wordt eerst in kaart gebracht hoeveel overheidswebsites er precies zijn. Op basis daarvan wordt beoordeeld welke sites overbodig zijn en dus verwijderd of uitgefaseerd kunnen worden.

Om nieuwe aanwas te voorkomen, wordt het zogeheten nee-tenzij-principe ingevoerd: een nieuwe website mag alleen worden gelanceerd als deze aantoonbare meerwaarde heeft én voldoet aan strikte eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid en veiligheid.

Het actieplan bevat ook maatregelen om de herkenbaarheid van officiële overheidswebsites te verbeteren. Eén van de voorstellen is het invoeren van een speciale domeinnaamextensie, zoals .gov.nl, die duidelijk maakt dat het om een officiële website van de Nederlandse overheid gaat. Daarnaast wordt strenger toegezien op het juiste gebruik van de Rijkshuisstijl, zodat burgers sneller kunnen herkennen dat ze op een betrouwbare overheidswebsite zitten.

Ook komt er een digitale wegwijzer op Overheid.nl, waar burgers eenvoudig informatie kunnen vinden over het aanvragen van producten en diensten, of direct worden doorgeleid naar de juiste instantie.

Uit recente cijfers blijkt dat slechts 56,5 procent van de overheidswebsites momenteel voldoet aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid. Dat moet beter, stelt Van Marum. Daarom mogen nieuwe websites alleen nog worden ontwikkeld als ze aan deze eisen voldoen.

Bestaande websites worden daarnaast ondersteund met standaardhulpmiddelen zoals het NL Design System, dat herbruikbare bouwstenen biedt voor toegankelijke websites, en NLDoc, dat ontoegankelijke pdf-bestanden omzet naar leesbare en bruikbare alternatieven. Zo hoeven organisaties niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden.

Met het actieplan wil het kabinet de digitale overheid overzichtelijker, toegankelijker en betrouwbaarder maken voor alle inwoners.