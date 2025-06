Minder cybercrime maar meer gedigitaliseerde criminaliteit

In 2024 registreerde de politie maar liefst 42 procent minder cybercrimezaken dan het jaar ervoor. Dat blijkt het Jaarbericht 2024 van het Openbaar Ministerie. Daartegenover staat een toename van de door de politie geregistreerde gedigitaliseerde criminaliteit van 22 procent.

Het gaat hierbij om online fraude zoals oplichting via chat-apps, onbetrouwbare webshops en online marktplaatsen. In de afgelopen periode zijn er voor de politie meer registratiemogelijkheden gekomen om vormen van gedigitaliseerde criminaliteit vast te leggen, waardoor deze verschuiving voor een deel van administratieve aard is.

Het OM wil meer veelvoorkomende online criminaliteit opsporen en vervolgen. De dreiging, omvang en impact van digitale misdaad groeien snel, mede door de internationalisering en de steeds geraffineerdere werkwijzen van criminelen. Bovendien vervagen de grenzen tussen de offline en de online wereld, waardoor traditionele criminaliteit en gedigitaliseerde criminaliteit steeds vaker samensmelten.

Online criminaliteit neemt zienderogen toe en vormt een steeds grotere bedreiging voor de samenleving. In 2024 steeg het aantal aangiftes en meldingen van online fraude met bijna 20 procent ten opzichte van 2023. Toch zit er nog een behoorlijk gat tussen bevolkingsenquêtes en de instroom bij het OM.

Terwijl 11 procent van de geregistreerde criminaliteit bij de politie en 1,2 procent van de instroom bij het OM cybercrime en online fraude betreft, laat de Veiligheidsmonitor van het CBS zien dat bijna de helft van alle slachtoffers van criminaliteit te maken heeft gehad met een online delict. Het OM zegt deze misdrijven met een brede aanpak te bestrijden, waarbij opsporing en vervolging worden afgestemd op de technische complexiteit van zaken. Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in capaciteit, kennis en kunde om cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit te bestrijden. Inzet is veelvoorkomende en eenvoudige cybercriminaliteit effectief op te sporen en te vervolgen.

Binnen het OM wordt de behandeling van digitale criminaliteitszaken steeds verder geïntegreerd in de organisatie, met een duidelijke toewijzing aan de juiste teams op basis van technische complexiteit. Ondanks deze inspanningen blijft het lastig om alle online misdrijven bij het OM te krijgen, mede door lage aangiftebereidheid en prioritering van heterdaadsituaties. Het OM intensiveert de bestrijding van digitale criminaliteit om recht te doen aan de groeiende impact van deze strafbare feiten op de samenleving.