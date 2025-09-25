Ga direct naar inhoud

33 K Leden

26 interessegroepen

18 Regio's

20+ Ledenvoordelen

Contact

Webmail

Zoeken

Actie banner

Microsoft versoepelt voorwaarden voor gratis extra jaren Windows 10-beveiligingsupdates in Europa

Deel dit artikel

,

HCC
Logo Windows 10 op muur

Microsoft heeft aan Tweakers bevestigd dat het geen aanvullende voorwaarden meer stelt voor het gratis verlengen van Windows 10-securityupdates in Europa. Waar eerder gebruikers moesten betalen of gebruikmaken van Microsoft-diensten zoals OneDrive of Rewards, geldt voortaan enkel nog de eis dat men een Microsoft-account bezit.

Lees verder op de website van Tweakers.

Vorige blogpost

Actueel

'Meld je aan voor de nieuwsbrief'

'Abonneer je nu op een of meerdere van onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden