Microsoft hoeft geen boete te betalen, maar moet wel Teams loskoppelen van Office-pakketten

De Europese Commissie heeft besloten Microsoft geen boete op te leggen in de al jaren lopende zaak rond Teams. De reden: Microsoft zal zijn vergaderdienst Teams niet langer standaard meeleveren bij Office 365 en Microsoft 365.

Achtergrond van de zaak

De kwestie begon in 2023, toen Slack bij de Europese Unie een klacht indiende. Volgens Slack maakte Microsoft misbruik van zijn sterke positie door Teams automatisch in de populaire kantoorsoftware mee te leveren. Hierdoor kregen andere chat- en vergaderdiensten nauwelijks eerlijke kansen. Later sloot ook het Duitse alfaview zich bij de klacht aan.

In 2024 stelde de Europese Commissie Microsoft officieel in het ongelijk: het standaard bundelen van Teams was inderdaad een vorm van machtsmisbruik.

Nieuwe regels voor Microsoft

Om een hoge boete te vermijden, deed Microsoft toezeggingen:

Geen standaardbundeling meer : de komende zeven jaar mag Microsoft Teams niet automatisch opnemen in Office-pakketten.

: de komende zeven jaar mag Microsoft Teams niet automatisch opnemen in Office-pakketten. Prijsverschil verplicht : pakketten zonder Teams moeten goedkoper zijn dan pakketten mét Teams.

: pakketten zonder Teams moeten goedkoper zijn dan pakketten mét Teams. Geen verborgen voordelen : versies met Teams mogen geen extra kortingen krijgen.

: versies met Teams mogen geen extra kortingen krijgen. Eenvoudig overstappen : klanten moeten gemakkelijk kunnen kiezen voor andere chat- en vergaderdiensten.

: klanten moeten gemakkelijk kunnen kiezen voor andere chat- en vergaderdiensten. Betere samenwerking: Microsoft-software moet technisch goed kunnen samenwerken met concurrenten.

Dankzij deze maatregelen ontsnapt Microsoft dus aan een miljoenenboete.

Conclusie

Microsoft voorkomt een boete door Teams los te koppelen van zijn standaardkantoorsoftware. Voor HCC-leden biedt dit vooral kansen: lagere prijzen, meer keuzevrijheid en betere samenwerking met alternatieve diensten. Een goed moment om kritisch te kijken welke software echt nodig is – en waar je mogelijk kunt besparen.