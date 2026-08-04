Microsoft herinnert gebruikers: Publisher verdwijnt op 1 oktober 2026 uit Microsoft 365

Microsoft heeft gebruikers van Microsoft 365 per e-mail opnieuw gewaarschuwd dat Microsoft Publisher op 1 oktober 2026 uit het abonnement verdwijnt. De aankondiging komt voor veel gebruikers als een verrassing, maar het besluit zelf is al ruim twee jaar geleden genomen. Wie nog Publisher-bestanden heeft, doet er verstandig aan die vóór de einddatum om te zetten naar een ander bestandsformaat.

In een e-mail aan Microsoft 365-abonnees meldt Microsoft dat Publisher vanaf 1 oktober 2026 niet langer wordt ondersteund. Het bedrijf adviseert gebruikers om bestaande .pub-bestanden vóór die datum om te zetten naar een pdf- of Word-document. Volgens Microsoft kunnen de bestanden na 1 oktober 2026 niet meer met de Microsoft 365-versie van Publisher worden geopend of bewerkt.

Hoewel de waarschuwing nieuw lijkt, is het besluit dat niet. Microsoft maakte in februari 2024 al bekend dat Publisher uit Microsoft 365 zou verdwijnen. Destijds werd dat aangekondigd via het Microsoft 365 Admin Center en later ook via de officiële ondersteuningswebsite. Nu de einddatum snel dichterbij komt, stuurt Microsoft herinneringen naar zijn abonnees.

Einde van een lange geschiedenis

Microsoft Publisher verscheen in 1991 als desktop publishing-programma voor het ontwerpen van onder meer flyers, brochures, nieuwsbrieven, visitekaartjes en clubbladen. Vooral verenigingen, scholen, kleine bedrijven en thuisgebruikers maakten jarenlang veel gebruik van het programma.

Volgens Microsoft zijn veel van de functies inmiddels beschikbaar in andere Microsoft 365-toepassingen, zoals Word en PowerPoint. Daardoor ziet het bedrijf geen reden meer om Publisher als afzonderlijk programma te blijven ontwikkelen.

Niet iedereen raakt Publisher kwijt

De aangekondigde wijziging geldt specifiek voor Microsoft 365-abonnees. Wie Publisher gebruikt als onderdeel van het abonnement, kan het programma na 1 oktober 2026 niet langer gebruiken.

Dat ligt anders voor gebruikers die een losse, eenmalig aangeschafte versie bezitten, zoals Publisher 2021. Die versie blijft ook na oktober 2026 gewoon werken op de betreffende computer. Wel stopt Microsoft met het leveren van beveiligingsupdates en technische ondersteuning.

Zet bestanden op tijd om

Microsoft adviseert gebruikers om niet te wachten tot de laatste weken. Veel organisaties beschikken nog over een archief met .pub-bestanden die regelmatig opnieuw worden gebruikt of aangepast. Denk aan sjablonen voor nieuwsbrieven, folders, certificaten of verenigingsbladen.

Door deze bestanden tijdig om te zetten naar pdf of – waar mogelijk – Word blijven ze ook na het verdwijnen van Publisher toegankelijk. Een pdf is geschikt voor archivering en afdrukken, terwijl een Word-document eenvoudiger verder kan worden bewerkt.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Veel HCC-leden zijn al jarenlang vertrouwd met Microsoft Publisher. Vooral binnen verenigingen werd het programma veel gebruikt voor clubbladen, flyers, uitnodigingen en posters. Wie dergelijke documenten nog regelmatig gebruikt, doet er verstandig aan nu al te controleren of er nog belangrijke .pub-bestanden op de computer of NAS staan.

Is dat het geval, dan is het raadzaam deze tijdig om te zetten naar een toekomstbestendig formaat. Zo voorkom je dat belangrijke documenten na 1 oktober 2026 niet meer toegankelijk zijn.

Standpunt van HCC

Het verdwijnen van Microsoft Publisher laat zien dat ook bekende software uiteindelijk kan verdwijnen. Voor gebruikers is het daarom verstandig om belangrijke documenten niet uitsluitend in een propriëtair bestandsformaat te bewaren. Open of breed ondersteunde formaten, zoals pdf en Office-documenten, bieden op de lange termijn meer zekerheid dat bestanden toegankelijk blijven. Het is bovendien een goed moment om na te denken over alternatieven en om oude archieven op orde te brengen voordat ondersteuning definitief stopt.