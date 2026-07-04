Microsoft geeft Excel flinke opknapbeurt: Copilot wordt slimmer en spreadsheets makkelijker te doorgronden

Microsoft heeft opnieuw een groot aantal vernieuwingen voor Excel aangekondigd. De bekendste spreadsheetsoftware ter wereld krijgt niet alleen uitgebreidere AI-mogelijkheden via Copilot, maar ook praktische verbeteringen voor gebruikers die liever op de klassieke manier met tabellen, formules en draaitabellen werken.

De richting is duidelijk: Microsoft wil van Excel steeds meer een slimme assistent maken die niet alleen berekeningen uitvoert, maar ook begrijpt wat de gebruiker probeert te bereiken. Tegelijkertijd worden enkele al jaren bestaande frustraties aangepakt, zoals onduidelijke problemen bij draaitabellen en lastig terug te vinden verwijzingen in grote werkbladen.

Voor miljoenen gebruikers is Excel nog altijd een van de belangrijkste programma’s binnen Microsoft 365. Het wordt gebruikt voor alles van huishoudboekjes en ledenadministraties tot begrotingen, financiële analyses, planningen en complexe bedrijfsmodellen. Juist daarom kunnen relatief kleine veranderingen grote gevolgen hebben voor het dagelijks gebruik.

Copilot leert rekening houden met jouw voorkeuren

Een van de opvallendste vernieuwingen is dat Copilot in Excel persoonlijker wordt. Microsoft introduceert zogenoemde personalisatieregels, waarmee de AI-assistent beter rekening kan houden met de manier waarop een gebruiker werkt.

Dat klinkt misschien abstract, maar kan in de praktijk belangrijk zijn. Wie regelmatig met dezelfde soorten analyses, indelingen of rapportages werkt, hoeft bepaalde voorkeuren mogelijk minder vaak opnieuw uit te leggen. Copilot kan antwoorden en voorstellen beter afstemmen op eerder vastgelegde werkwijzen.

Denk bijvoorbeeld aan iemand die financiële bedragen standaard op een bepaalde manier wil presenteren, bij analyses steeds dezelfde uitgangspunten gebruikt of een vaste structuur hanteert voor rapportages. De ontwikkeling past in een bredere trend binnen AI-software. Assistenten moeten niet langer alleen een losse vraag beantwoorden, maar steeds beter begrijpen in welke context iemand werkt.

Zakelijke gebruikers kunnen meer informatie laten meewegen

Voor zakelijke gebruikers wordt de gegevensbron van Copilot uitgebreider. Via een vernieuwde bestandskiezer kan de AI-assistent informatie betrekken uit verschillende onderdelen van de digitale werkomgeving.

Daarbij gaat het volgens de aangekondigde vernieuwingen onder meer om e-mails, vergaderingen, Teams-kanalen, Microsoft Loop en andere werkbestanden. Dat kan veel tijd besparen. Stel dat je in Excel een overzicht maakt van een project. Relevante informatie staat vaak verspreid over verschillende plaatsen: afspraken in e-mails, besluiten uit vergaderingen, documenten in gedeelde opslag en berichten in Teams.

In plaats van al die informatie handmatig te verzamelen, kan Copilot in bepaalde omgevingen helpen om relevante gegevens bijeen te brengen en in de analyse te verwerken. Daar staat vanzelfsprekend een belangrijke vraag tegenover: tot welke informatie heeft de AI precies toegang? Voor organisaties is het essentieel dat toegangsrechten, privacy-instellingen en gegevensbeheer correct zijn ingericht.

Meer dan dertig extra bestandsformaten

Een andere forse uitbreiding is de ondersteuning voor meer dan dertig extra bestandstypen. Excel en de bijbehorende AI-functionaliteit kunnen daardoor met een bredere reeks gegevensbronnen overweg. Tot de genoemde formaten behoren onder andere JSON, XML, SQL, SVG, GIF, BMP en ASPX.

Voor de gemiddelde thuisgebruiker zullen sommige van deze afkortingen weinig zeggen. Voor gevorderde gebruikers, ontwikkelaars, data-analisten en systeembeheerders kan de uitbreiding echter bijzonder nuttig zijn.

JSON en XML worden bijvoorbeeld veel gebruikt om gegevens tussen systemen uit te wisselen. SQL speelt een centrale rol bij databases. Door meer formaten te kunnen analyseren, wordt het eenvoudiger om gegevens uit verschillende bronnen in een Excel-werkproces te betrekken.

Dat onderstreept opnieuw hoe Excel zich ontwikkelt. Het programma is allang niet meer uitsluitend een digitaal rekenvel. Voor veel organisaties vormt het een schakel tussen databronnen, analyses en rapportages.

Eindelijk duidelijkere draaitabellen

Niet alle vernieuwingen draaien om kunstmatige intelligentie. Microsoft pakt ook een bekende frustratie rond draaitabellen aan. Draaitabellen zijn een van de krachtigste functies van Excel. Ze maken het mogelijk om grote hoeveelheden gegevens snel samen te vatten en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Maar wanneer een draaitabel moet worden uitgebreid en andere gegevens in de weg staan, kan dat tot verwarrende problemen leiden.

Excel toont voortaan een duidelijkere #SPILL!-foutmelding wanneer een draaitabel niet voldoende ruimte heeft om uit te breiden.

Dat lijkt een kleine verandering, maar kan veel zoekwerk besparen. De gebruiker krijgt sneller inzicht in de locatie van het probleem en hoeft minder lang te zoeken naar cellen of gegevens die de uitbreiding blokkeren.

Vooral in grote en complexe werkbladen kan dat een welkome verbetering zijn.

Vanuit Copilot direct naar de juiste cel

Ook Copilot Chat krijgt een praktische vernieuwing. Antwoorden van de AI-assistent kunnen aanklikbare verwijzingen bevatten waarmee de gebruiker rechtstreeks naar een relevante cel, wijziging of locatie in het werkblad springt. Dat is vooral handig bij grote spreadsheets.

Wie ooit heeft gewerkt met een Excel-bestand met duizenden rijen, meerdere tabbladen en tientallen formules weet hoe lastig het kan zijn om precies terug te vinden waar een probleem of opvallende waarde zit.

Wanneer Copilot bijvoorbeeld meldt dat een bepaalde afwijking in de gegevens voorkomt, kan een directe verwijzing naar de relevante plek veel tijd besparen.

Microsoft geeft aan dat deze verbetering mede voortkomt uit feedback van gebruikers. Dat is begrijpelijk: een AI-assistent die wel vertelt dát er ergens iets aan de hand is, maar de gebruiker vervolgens zelf laat zoeken, is maar beperkt behulpzaam.

Speciale regels voor één werkmap

Voor gevorderde gebruikers introduceert Microsoft zogenoemde werkmapregels voor Copilot. Via een apart .Rules-werkblad kunnen instructies worden vastgelegd die de AI moet volgen bij het werken met een specifieke spreadsheet. Dat kan interessant zijn voor organisaties die vaste afspraken hanteren.

Stel dat een financiële werkmap altijd dezelfde definities moet gebruiken voor omzet, marge of resultaat. Of dat een verenigingsadministratie specifieke regels kent voor contributies, boekjaren of rapportages. Dan kunnen instructies aan de werkmap worden gekoppeld, zodat Copilot daar consequenter rekening mee houdt.

Het belangrijke verschil met algemene persoonlijke voorkeuren is dat deze regels aan een specifieke werkmap zijn verbonden.

Daardoor kan dezelfde gebruiker in verschillende Excel-bestanden met verschillende instructies werken.

Copilot krijgt mogelijk eigen vaardigheden

Microsoft test daarnaast aangepaste Copilot-vaardigheden. Deze mogelijkheid is voorlopig bestemd voor deelnemers aan het Microsoft 365 Insider-programma en dus nog niet algemeen beschikbaar. Het idee is dat Copilot beter kan worden afgestemd op specifieke werkprocessen. Een organisatie zou de AI-assistent bijvoorbeeld bepaalde terugkerende taken op een vaste manier kunnen laten uitvoeren.

Dat past bij de bredere ontwikkeling van AI-assistenten richting zogenoemde agents: systemen die niet alleen antwoorden geven, maar ook complexere taken in meerdere stappen kunnen uitvoeren.

Voor Excel kan dat grote gevolgen hebben. Veel werkzaamheden in spreadsheets bestaan immers uit repeterende handelingen: gegevens importeren, opschonen, controleren, berekeningen uitvoeren, afwijkingen signaleren en rapportages samenstellen.

Excel wordt steeds meer een AI-platform

De reeks vernieuwingen laat zien dat Microsoft grote ambities heeft met Excel. Copilot wordt niet simpelweg als extra chatvenster aan het programma toegevoegd. AI raakt steeds dieper verweven met de manier waarop gebruikers gegevens analyseren en spreadsheets beheren.

Daarbij speelt ook de koppeling met Python een rol. Python is een populaire programmeertaal voor data-analyse, statistiek en automatisering. Microsoft heeft de mogelijkheden rond Python in Excel de afgelopen jaren uitgebreid en Copilot kan in ondersteunde omgevingen helpen bij geavanceerdere analyses.

Voor gebruikers zonder programmeerervaring kan dat nieuwe mogelijkheden openen. In plaats van zelf ingewikkelde code te schrijven, kunnen zij in gewone taal beschrijven wat ze willen onderzoeken.

Toch betekent dit niet dat kennis van Excel overbodig wordt. Integendeel: hoe krachtiger de AI, hoe belangrijker het wordt om te kunnen beoordelen of een uitkomst logisch en betrouwbaar is.

Niet iedereen krijgt alles tegelijk

Bij dit soort aankondigingen is een belangrijke waarschuwing op zijn plaats: nieuwe Microsoft-functies worden vaak gefaseerd uitgerold.

Dat betekent dat de ene gebruiker een functie al ziet, terwijl een andere gebruiker met ogenschijnlijk dezelfde software nog weken of maanden moet wachten. Bovendien kunnen functies verschillen per platform, abonnementsvorm, regio en updatekanaal.

Een gebruiker van Excel voor Windows kan dus andere mogelijkheden hebben dan iemand met Excel op de Mac of in de browser. Ook is voor veel Copilot-functies een geschikt Microsoft 365-abonnement en soms een aanvullende Copilot-licentie nodig.

Wie een aangekondigde functie niet onmiddellijk ziet, hoeft daarom niet te concluderen dat er iets mis is met de computer.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden zijn de vernieuwingen om meerdere redenen interessant. Allereerst kunnen de praktische verbeteringen het dagelijkse werken met Excel eenvoudiger maken. Duidelijkere foutmeldingen, directe verwijzingen naar relevante cellen en betere ondersteuning van verschillende bestandsformaten zijn ook nuttig voor mensen die geen AI willen gebruiken.

Daarnaast kan Copilot interessant zijn voor leden die regelmatig met grote gegevensbestanden werken. Denk aan een persoonlijke administratie, een begroting, een ledenbestand, een energieoverzicht of gegevens uit een hobbyproject.

Maar HCC adviseert om AI-uitkomsten altijd te controleren. Een door Copilot gemaakte formule kan overtuigend ogen en toch onjuist zijn. Een analyse kan verkeerde conclusies trekken wanneer brongegevens onvolledig zijn. En een automatisch gegenereerde grafiek kan een misleidend beeld geven wanneer de verkeerde schaal of gegevensselectie wordt gebruikt.

Wie AI inzet bij financiële, administratieve of andere belangrijke gegevens, blijft daarom zelf verantwoordelijk voor controle van het resultaat.

Ook privacy verdient aandacht. Wanneer Copilot informatie kan ophalen uit e-mails, vergaderingen, Teams-kanalen en andere bestanden, wordt goed toegangsbeheer nog belangrijker. Een AI-assistent mag niet onbedoeld gegevens verwerken die voor de betreffende gebruiker of taak niet toegankelijk zouden moeten zijn.

Standpunt van HCC: krachtige vernieuwingen, maar houd de gebruiker aan het roer

HCC ziet de verdere ontwikkeling van Excel als een goed voorbeeld van de snelheid waarmee traditionele software verandert onder invloed van kunstmatige intelligentie. Functies die enkele jaren geleden specialistische kennis vereisten, kunnen steeds vaker met een gewone vraag in natuurlijke taal worden uitgevoerd.

Dat biedt grote kansen. Mensen kunnen sneller analyses maken, ingewikkelde functies beter begrijpen en efficiënter werken met grote hoeveelheden gegevens.

Tegelijkertijd vindt HCC dat gebruikers voldoende controle moeten houden. AI mag niet veranderen in een ondoorzichtige laag die beslissingen neemt zonder duidelijk te maken hoe een uitkomst tot stand is gekomen. Vooral bij financiële berekeningen, ledenadministraties, persoonsgegevens en zakelijke rapportages moet controle mogelijk blijven. Gebruikers moeten kunnen nagaan welke gegevens zijn gebruikt, welke formules zijn toegepast en waarom Copilot tot een bepaalde conclusie komt.

HCC vindt daarnaast dat Microsoft helder moet blijven communiceren over beschikbaarheid en licentiekosten. Het mag voor gebruikers niet onnodig ingewikkeld worden om te begrijpen welke functies bij hun Microsoft 365-abonnement horen en voor welke mogelijkheden een extra betaalde Copilot-licentie nodig is.

De nieuwe Excel-functies zijn zonder twijfel veelbelovend. Maar de belangrijkste vaardigheid blijft dezelfde als altijd: begrijp wat je spreadsheet doet en vertrouw nooit blind op een uitkomst alleen omdat die door slimme software is geproduceerd.