Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

Windows-gebruikers kunnen voortaan geen voorbeeld meer bekijken van bestanden die van internet zijn gedownload. Microsoft schakelt de preview-functie in Verkenner automatisch uit voor dergelijke bestanden om te voorkomen dat aanvallers misbruik maken van NTLM-hashes via de Mark of the Web-beveiligingsmarkering.

Lees het gehele artikel op de website van HCC!windows.