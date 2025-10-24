Ga direct naar inhoud

Microsoft beperkt bestandsvoorbeeld in Verkenner om NTLM-aanvallen te voorkomen

Windows logo

Windows-gebruikers kunnen voortaan geen voorbeeld meer bekijken van bestanden die van internet zijn gedownload. Microsoft schakelt de preview-functie in Verkenner automatisch uit voor dergelijke bestanden om te voorkomen dat aanvallers misbruik maken van NTLM-hashes via de Mark of the Web-beveiligingsmarkering.

Lees het gehele artikel op de website van HCC!windows.

Actueel

