Meta’s Oversight Board dringt aan op strengere aanpak van misleidende deepfake-video’s

Het onafhankelijke toezichtorgaan van Meta, de Oversight Board, heeft het bedrijf opgeroepen zijn beleid rond gemanipuleerde media te herzien.

Het bestuur heeft het besluit van Meta vernietigd om een Facebook-bericht te laten staan met een door AI gemanipuleerde video van een persoon die de Braziliaanse voetballegende Ronaldo Nazário lijkt te zijn die een online game goedkeurt.

De Oversight Board adviseert Meta om zijn beleid uit te breiden naar alle gemanipuleerde audio- en videocontent, ongeacht of AI is gebruikt. Daarnaast wordt aanbevolen om dergelijke content te labelen als ‘gemanipuleerd’ in plaats van deze direct te verwijderen. Dit zou gebruikers helpen om de context beter te begrijpen en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting respecteren .

De oproep van de Oversight Board komt op een moment van groeiende bezorgdheid over de impact van deepfakes, vooral in aanloop naar verkiezingen. Experts waarschuwen dat gemanipuleerde media kunnen worden ingezet om desinformatie te verspreiden en het publieke vertrouwen te ondermijnen.

De Oversight Board is een onafhankelijk orgaan dat in 2020 werd opgericht door Meta (voorheen Facebook). Het fungeert als een soort ‘hoogste rechter’ voor contentmoderatie op platforms als Facebook en Instagram. Het bestuur bestaat uit experts op het gebied van mensenrechten, recht en journalistiek.