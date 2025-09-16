Meer dan een kwart van gestreamde muziek nu volledig door AI gegenereerd

Streamingdienst Deezer meldt dat meer dan 28 procent van alle dagelijks geleverde muziek nu volledig gemaakt is met kunstmatige intelligentie (AI). Sinds begin dit jaar is er een flinke toename, waarbij het platform nieuwe maatregelen introduceert om de transparantie te bevorderen en de rechten van artiesten te beschermen.

In januari van dit jaar was nog zo’n 10 procent van alle content op Deezer AI-gegenereerd en in april bleek dit te zijn gestegen tot 18 procent. Inmiddels levert Deezer dagelijks meer dan 30.000 volledig AI-gegenereerde tracks aan.

Transparantie

Deezer labelt expliciet AI-gegenereerde muziek en deze verwijdert uit algoritmische aanbevelingen en redactionele afspeellijsten. Daarbovenop wordt gestreefd naar eerlijkheid voor artiesten. AI-gegenereerde content wordt automatisch uitgesloten van de royalty-pool wanneer blijkt dat de streams frauduleus verkregen zijn.

Bescherming auteursrecht

Deezer benadrukt dat het blijft inzetten op bescherming van artiestenrechten, onder andere door te tekenen voor de globale verklaring over AI-training. Ook heeft het platform eigen technologie ontwikkeld om volledig AI-gegenereerde muziek te detecteren, zelfs als de trainingsdata van de gebruikte AI-modellen niet publiekelijk bekend zijn.