Mario Kart 8 Deluxe krijgt gratis update voor Switch 2

Nintendo brengt een gratis update uit voor Mario Kart 8 Deluxe. Bezitters van een Switch 2 kunnen voortaan met maximaal acht spelers op één scherm racen. Ook zijn er verbeteringen voor de beeldkwaliteit, laadtijden en camerafuncties. De update is inmiddels beschikbaar.

Acht spelers

Met één Nintendo Switch 2 en voldoende Joy-Con-, Joy-Con 2- of Pro-controllers kunnen maximaal acht spelers lokaal tegen elkaar racen. De nieuwe mogelijkheid is bedoeld voor het spelen op een gedeeld scherm, bijvoorbeeld wanneer een groep vrienden samenkomt. Voor acht spelers zijn wel voldoende controllers nodig. Nintendo vermeldt dat daarvoor mogelijk extra exemplaren moeten worden aangeschaft. De uitbreiding geldt voor de Switch 2-versie van het spel.

CameraPlay

De update voegt ook ondersteuning voor CameraPlay toe. Met een compatibele usb-c-camera, zoals de apart verkrijgbare Nintendo Switch 2-camera, kunnen spelers tijdens het racen elkaars gezichten in beeld zien. Dat werkt zowel in de lokale multiplayerstand als online via GameChat. CameraPlay is beschikbaar voor twee tot vier spelers. Voor het gebruik van GameChat zijn een internetverbinding, een betaald Nintendo Switch Online-lidmaatschap en registratie van een mobiel telefoonnummer nodig.

Scherper beeld

Nintendo verbetert daarnaast de beeldkwaliteit op de Switch 2. Mario Kart 8 Deluxe ondersteunt het scherm van de nieuwe console en tv's met een hogere resolutie, waardoor het spel scherper wordt weergegeven. Ook zijn de laadtijden verkort, zodat spelers sneller aan een race kunnen beginnen. De update is gratis, maar vereist wel een internetverbinding om deze te downloaden. Nintendo blijft daarmee ook na de komst van Mario Kart World verbeteringen aanbieden voor Mario Kart 8 Deluxe.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die Mario Kart 8 Deluxe spelen op een Nintendo Switch 2, biedt de update vooral meer mogelijkheden voor lokaal gamen. Een groep van maximaal acht spelers kan voortaan samen racen, terwijl de verbeterde beeldkwaliteit en kortere laadtijden het spel prettiger maken. Wie CameraPlay wil gebruiken, heeft daarnaast een geschikte usb-c-camera nodig.

Standpunt van HCC

HCC vindt het positief dat Nintendo bestaande games blijft verbeteren, ook na de introductie van een nieuwe console. Een gratis update die extra multiplayer-mogelijkheden en technische verbeteringen biedt, verlengt de levensduur van een game en maakt het aantrekkelijker om deze opnieuw te spelen. HCC blijft de ontwikkelingen rond gaming en de Nintendo Switch 2 met belangstelling volgen.