Maandag 3 november in Leiderdorp: Presentatie Cloud Data Opslag Veiligheid

Het gebruik van de Cloud voor opslag en back-ups is inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks digitaal leven. Steeds meer systemen en apparaten worden standaard ingericht om bestanden automatisch op te slaan bij grote aanbieders zoals Microsoft OneDrive, Google Drive en Dropbox. Die diensten zijn handig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk, maar er zit ook een keerzijde aan.

Zodra jouw documenten, foto’s of andere persoonlijke gegevens eenmaal op externe servers staan, heb je niet meer de volledige controle over wie er toegang toe heeft en hoe veilig die gegevens écht zijn.

Tijdens deze informatieve bijeenkomst gaan we dieper in op de privacy- en beveiligingsrisico’s die komen kijken bij het gebruik van de cloud. Want hoewel grote aanbieders hun beveiliging goed op orde hebben, blijven er altijd vragen over datatoegang door derden, wetgeving in andere landen en mogelijke datalekken. Daarom is het verstandig om zelf extra maatregelen te nemen — zodat je niet afhankelijk bent van blind vertrouwen.

Eerst versleutelen, dan pas uploaden

Een slimme manier om je privacy te beschermen, is je bestanden eerst zelf versleutelen, voordat je ze in de cloud plaatst. Daarmee zorg je ervoor dat alleen jij (en eventueel door jou aangewezen personen) toegang hebt tot de inhoud — zelfs als iemand anders de bestanden zou bemachtigen.

Tijdens de presentatie worden verschillende praktische encryptietools besproken en vergeleken, waaronder:

* VeraCrypt – voor wie volledige mappen of schijven wil beveiligen met sterke versleuteling.

* 7-Zip – een toegankelijke en snelle methode om losse bestanden of archieven met een wachtwoord te beschermen.

* Cryptomator – speciaal ontworpen voor veilige opslag in cloudomgevingen en ideaal voor wie privacy en gebruiksgemak wil combineren.

Naast een duidelijke uitleg krijg je ook praktische demonstraties te zien. Zo zie je stap voor stap hoe je zelf eenvoudig deze tools kunt gebruiken — zelfs als je geen technische expert bent. De bedoeling is dat je na afloop zelfverzekerd aan de slag kunt om je digitale gegevens beter te beschermen.

Presentatie door: Bart van Dijk

☕ Inloop: 3 november, 09.00 uur – met koffie en gelegenheid om vragen te stellen of even bij te praten met andere HCC-leden.

🕤 Start presentatie: 09.30 uur – aansluitend is er ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen.

Locatie:

HCC Leiderdorp

Van der Marckstraat 19

2352 RA Leiderdorp

Of je nu beginnende gebruiker bent of al wat meer ervaring hebt met cloudopslag: deze bijeenkomst biedt waardevolle inzichten en praktische handvatten om je privacy te beschermen. Iedereen is welkom – neem gerust ook iemand mee die meer wil leren over digitale veiligheid.

Een goed beveiligde cloud begint bij jezelf!