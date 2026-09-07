Maandag 21 september in Delft: Beleggen, bijpraten en vooruitkijken bij HCC!beleggen

Na een zomerpauze van drie maanden komt de HCC-BeleggingsStudiegroep-ZH op maandag 21 september weer bij elkaar in Delft. Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, nieuwe beleggingsideeën te bespreken en vooral vooruit te kijken: wat kunnen we de komende maanden op de financiële markten verwachten?

De bijeenkomst begint om 20.00 uur in Buurthuis Het Voorhof aan de Herman Gorterhof 165 in Delft. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Ook HCC-leden en andere belangstellenden die nog geen lid zijn van de BeleggingsStudiegroep zijn van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken.

Wat is er gebeurd – en wat komt eraan?

Er kan in drie maanden veel gebeuren op de financiële markten. Bovendien hebben verschillende deelnemers de afgelopen periode zeker niet stilgezeten. Er zijn nieuwe ideeën onderzocht, handelsmethoden uitgeprobeerd en ontwikkelingen gevolgd die mogelijk interessant zijn voor beleggers.

Tijdens deze eerste bijeenkomst na de zomer is er daarom uitgebreid gelegenheid om bij te praten. Welke ervaringen zijn er opgedaan? Welke strategieën werkten wel – en welke misschien juist niet? Zijn er nieuwe kansen ontdekt? En minstens zo interessant: wat zijn de verwachtingen voor de rest van 2026 en voor het komende jaar?

Juist die onderlinge uitwisseling vormt een belangrijk onderdeel van de bijeenkomsten van de BeleggingsStudiegroep. Niet alleen luisteren naar een presentatie, maar ook leren van de ervaringen, ideeën en soms heel verschillende inzichten van andere deelnemers.

Kennismaken met Kobeissi

Als de tijd het toelaat, verzorgt Aad daarnaast een introductie over Kobeissi. Deze website en nieuwsbrief richt zich op financiële markten, economie en actuele marktontwikkelingen en kan voor actieve beleggers een interessante informatiebron zijn.

Natuurlijk is er tijdens de avond ook ruimte voor vragen en discussie. Van 21.00 tot 21.30 uur is er een pauze om onder het genot van een drankje verder met elkaar van gedachten te wisselen.

Ook eens kennismaken?

Ben je geïnteresseerd in beleggen, financiële markten of handelsstrategieën en wil je weten of de HCC-BeleggingsStudiegroep-ZH iets voor jou is? Kom dan gerust eens langs.

Je hoeft niet direct lid te worden. Door vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen, kun je kennismaken met de groep, de sfeer proeven en zelf bepalen of deelname interessant voor je is. Zowel ervaren beleggers als mensen die hun kennis verder willen ontwikkelen zijn welkom.

Er liggen bovendien volop onderwerpen klaar voor toekomstige bijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan beleggen in grondstoffen, automatisch handelen en robotbeleggen, het gebruik van stop-lossorders, brokers en beleggen via de smartphone, VectorVest en het eenvoudig downloaden van beurskoersen in Excel. Ook de waarde van betaalde beleggingsadviezen en -diensten kan aan bod komen.

Praktische informatie

Datum: maandag 21 september 2026

Aanvang: 20.00 uur – zaal open vanaf 19.30 uur

Locatie: Buurthuis Het Voorhof

Adres: Herman Gorterhof 165, 2624 XL Delft

De volgende bijeenkomsten staan gepland voor maandag 19 oktober, maandag 16 november en maandag 14 december 2026.

Interesse? Loop op 21 september gerust eens binnen en maak kennis met de HCC-BeleggingsStudiegroep-ZH. Misschien ontdek je niet alleen nieuwe inzichten over beleggen, maar ook een enthousiaste groep mensen met wie je kennis en ervaringen kunt delen.

(de afbeelding bij dit artikel is gegenereerd m.b.v. artificiële intelligentie)