Maandag 2 februari 2026 in Leiderdorp: twee presentaties over Fotografische software in Linux Deel dit artikel Artboard Created with Sketch. Artboard 6 25 januari 2026, Wijnand van Swaaij HCC publisher url Voor de pauze bespreekt Isja Nederbragt een aantal veelgebruikte toepassingen voor fotobewerking. Voor Linux zijn veel van dit soort programma beschikbaar. Ze doen in niets onder voor vergelijkbare software in Windows. Wel vraagt de overstap tijd en inzet, omdat alles net iets anders werkt. Deze presentatie helpt bij het kiezen van geschikte software voor fotobewerking. Verschillende veelgebruikte toepassingen komen aan bod, met speciale aandacht voor hun sterke punten. Het uitgangspunt is Linux Mint Cinnamon 22. In andere Linux-varianten kan de werkwijze iets afwijken. Alle toepassingen beschikken over een online handleiding. Na de pauze laat Ton Valkenburgh zien hoe beheer en bewerking van fotos vanuit Windows kunnen worden overgezet naar Linux. Hij toont hoe een fotocollectie uit Organizer van Adobe Photoshop Elements kan worden omgezet naar een Linux-omgeving. Daarbij worden zo veel mogelijk gegevens overgezet zonder gebruik van extra hulpmiddelen. Na de migratie kun je de fotocollectie beheren en bewerken onder Linux, met dezelfde functionaliteit als in Windows. Deze aanpak is ook toepasbaar op de combinatie van Bridge en Photoshop. Wanneer en waarMaandag 2 februari 2026, van 09.30 tot 11.30 uurDe zaal is open vanaf 09.00 uurBuurthuis ZijlkwartierVan der Marckstraat 19, 2352 RA LeiderdorpTelefoon: 071-7507543 Graag tot ziens Namens het team, je gastheerHans Lunsing Raadpleeg de website van HCC!zuid-holland voor meer nieuws over de regio en de andere locaties.