Linuxdag in de regio Utrecht

Op zaterdag 20 september organiseert HCC!utrecht in samenwerking met HCC!linux een regionale Linuxdag in De Bilt. Van 10.00 tot 16.00 uur staat de dag volledig in het teken van het Linux-besturingssysteem via presentaties en workshops. Ook HCC!opensource is aanwezig en verzorgt enkele lezingen.

Linux is een computerbesturingssysteem, vergelijkbaar met Windows of macOS, dat ervoor zorgt dat een computer programma’s kan draaien, bestanden kan opslaan en printers kan aansturen. Het bijzondere aan Linux is dat het opensource is: de broncode is voor iedereen toegankelijk, gratis te gebruiken en aan te passen. Dankzij een wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers en gespecialiseerde bedrijven wordt het systeem continu doorontwikkeld en ondersteund.

Bezoekers van de Linuxdag kunnen deelnemen aan de workshop waarin zij leren hoe Linux Mint op hun eigen laptop geïnstalleerd kan worden. Daarnaast worden er gedurende de dag verschillende presentaties gegeven die de mogelijkheden en voordelen van Linux belichten. Voor beginnende gebruikers wordt er een workshop georganiseerd waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe Linux geïnstalleerd en gebruikt kan worden. Meer ervaren gebruikers kunnen rekenen op persoonlijk advies en verdiepende presentaties door deskundigen.

Dit is inmiddels de derde regionale Linuxdag in de landelijke planning. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, wordt vooraf registreren aangeraden. Houd hiervoor de website van HCC!utrecht in de gaten. Belangstellenden doen er goed aan om op de dag zelf hun eigen laptop mee te nemen. Meer informatie is te vinden op de websites van HCC!utrecht en in de nieuwsbrieven.

Het H.F. Witte Centrum is gevestigd aan het Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Met meer dan 200 parkeerplekken en een centrale ligging is H.F. Witte makkelijk te bereiken zowel met de auto als het openbaar vervoer.