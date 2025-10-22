Linux-workshops op de CompUfair

Op zaterdag 8 november a.s. is er weer een CompUfair in De Bilt. HCC!Linux is de hele dag aanwezig verzorgt een doorlopend programma.

Ochtend 10.00 – 12.00 uur: Linux Mint installatie workshop

Weliswaar zijn de eisen voor verlengde ondersteuning van Windows 10 wat versoepeld, maar niet iedereen komt eenvoudig in aanmerking. Trouwens, het betreft uitstel voor een jaar. Heb je een oudere machine die niet geschikt is voor Windows 11, dan is het misschien verstandiger om nu reeds over te stappen op het Linux besturingssysteem, dat wordt langdurig ondersteund en kun je nog jaren vooruit.

Je kunt de installatie onder begeleiding uitvoeren en gaat met een prima werkende machine naar huis. Iedereen die gewoon Linux wil installeren/uitproberen is natuurlijk ook welkom.

Presentator: Ger Stok

NB. Voor deze workshop is aanmelding vooraf verplicht. Dat kan op de website van HCC!Linux ig via deze link: https://linux.hcc.nl/activiteiten/workshops/workshop-linux-mint-8-november-2025





Middag: 13.00 – 15.30 uur: Lezing Linux Mint Gebruik en Beheer 3.0

Heb je de installatie workshop gedaan, dan wil je uiteraard meer weten over het gebruik en beheer en dan is deze lezing precies wat je zoekt. Allerlei facetten komen aan bod. Zelfs wat ervarener gebruikers steken er nog wat van op.

Maar ook als je nog geen Linux-gebruiker bent, maar wil kennismaken met dit besturingssysteem, of zelfs overweegt om over te stappen, dan is dit de uitgelezen kans om uitgebreid kennis te maken.

Presentator: Peter de Bruin





Locatie en tijden

De CompUfair wordt zaterdag 8 november 2025 gehouden in zalencentrum H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt. Klik hier voor meer infor over route en parkeren. De CompUfair opent de deuren om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur.