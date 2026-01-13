Linux Mint 22.3 Zena: focus op probleemopsporing en langdurige ondersteuning in nieuwe release

De ontwikkelaars van Linux Mint hebben de nieuwste versie van hun populaire Linux-distributie aangekondigd: Linux Mint 22.3, codenaam Zena. Deze uitgave is een langetermijnrelease die ondersteuning krijgt tot 2029, wat betekent dat gebruikers tot die tijd beveiligingsupdates en onderhoud kunnen verwachten, zonder direct te hoeven upgraden naar een latere versie.

Met Zena ligt de nadruk vooral op het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid en foutopsporing. De makers geven aan dat niet alleen het dagelijkse gebruik belangrijk is, maar ook het vermogen om problemen snel te analyseren en op te lossen als die zich voordoen. Om dit te faciliteren is de bestaande tool System Reports uitgebreid en omgedoopt tot System Information, met aanzienlijke verbeteringen in het verzamelen en presenteren van gegevens over de hardware. Dit hulpmiddel biedt nu onder meer zicht op usb-apparaten, grafische kaarten, interne PCI-componenten en BIOS-informatie, waardoor het eenvoudiger wordt om de oorzaken van technische problemen te achterhalen

Naast deze informatieve functie introduceert Zena ook een nieuw beheerpaneel, System Administrator, dat is ontworpen om actieve systeemtaken te vergemakkelijken. Hoewel deze tool op dit moment alleen ondersteuning biedt voor het beheren van het bootmenu, schept het de verwachting dat toekomstige versies meer beheerfuncties zullen bevatten en zo een centrale plek kunnen worden voor systeembeheer binnen Mint.

Onder de motorkap blijft Zena trouw aan zijn solide basis: de distributie draait op de Linux-kernel 6.14 en is gebouwd op de pakketbasis van Ubuntu’s Noble Numbat-release. Dit garandeert niet alleen brede hardware-ondersteuning en moderne componenten, maar maakt het ook mogelijk dat bestaande Mint-gebruikers vrij eenvoudig naar deze versie kunnen upgraden wanneer ze dat willen, zonder hun hele systeem opnieuw te installeren.