Linux laat zien dat software installeren ook gewoon eenvoudig kan

Linux had jarenlang het imago van een besturingssysteem voor liefhebbers die niet bang waren voor ingewikkelde opdrachten, configuratiebestanden en een knipperende cursor. Maar de cartoon hierboven draait dat beeld met een aardige knipoog om. Van de drie computergebruikers lijkt juist de Linux-gebruiker het meest ontspannen.

Kop koffie erbij, één opdracht invoeren: sudo apt install app

En klaar. De Windows-gebruiker kijkt ondertussen vertwijfeld naar een website vol schreeuwerige knoppen met teksten als ‘DOWNLOAD NOW’, ‘FAST DOWNLOAD’ en natuurlijk ‘100% SAFE’. De Mac-gebruiker heeft het gewenste programma wel snel gevonden, maar ontdekt vervolgens dat zelfs een eenvoudig programma zomaar $29,99 kan kosten.

Natuurlijk is het een karikatuur. Maar zoals bij veel goede cartoons zit er een herkenbare kern van waarheid in.

Linux: één vertrouwde plek voor software

Een sterk punt van Linux is het pakketbeheer. Bij distributies als Linux Mint en Ubuntu komt veel software uit centrale repositories. Je hoeft daardoor niet eerst via Google op zoek naar een website, vervolgens uit te zoeken welke downloadknop de juiste is en daarna een installatieprogramma te doorlopen.

En nee, daarvoor hoef je tegenwoordig echt geen terminalspecialist meer te zijn. Moderne Linux-distributies beschikken over grafische softwarewinkels waarin programma's net zo gemakkelijk met de muis kunnen worden gevonden en geïnstalleerd.

Veel daarvan is bovendien gratis en opensource. Denk aan bekende programma's als LibreOffice, Firefox, Thunderbird, VLC en GIMP.

Windows: pas op waar je klikt

De Windows-gebruiker in de cartoon heeft een ander probleem. Wie buiten de Microsoft Store software zoekt, kan terechtkomen op websites waar advertenties verdacht veel lijken op echte downloadknoppen. Een verkeerde klik kan ongewenste software opleveren en in het slechtste geval zelfs malware.

Microsoft heeft overigens flinke stappen gezet. De Microsoft Store is verbeterd en Windows heeft met winget tegenwoordig zelfs een eigen pakketbeheerder. Opmerkelijk genoeg lijkt Windows daarmee steeds meer op een werkwijze die Linux al jarenlang kent.

Apple: eenvoudig, maar binnen de Apple-wereld

Bij Apple ligt het weer anders. De App Store biedt een overzichtelijke en gecontroleerde omgeving en macOS staat terecht bekend om zijn gebruiksvriendelijkheid. Maar die eenvoud heeft ook een keerzijde.

Apple kiest voor een relatief gesloten ecosysteem en bepaalt in sterke mate wat binnen dat ecosysteem mogelijk is. Gebruikers zijn daardoor vaker aangewezen op Apples eigen diensten en werkwijze. Ook software voor de Mac is zeker niet altijd gratis en wie eenmaal meerdere Apple-producten en -diensten gebruikt, merkt hoe sterk die onderling met elkaar zijn verweven.

Dat heeft voordelen, maar maakt overstappen naar een ander platform soms minder aantrekkelijk. En waar Linux juist veel vrijheid biedt om het systeem naar eigen inzicht aan te passen, kiest Apple doorgaans voor: zo hebben wij het bedacht en zo werkt het.

Daar moet je van houden.

Linux is volwassen geworden

De belangrijkste boodschap achter de grap is misschien wel dat Linux allang niet meer uitsluitend voor experts is. Voor internetten, e-mailen, tekstverwerken, foto's beheren en tal van andere dagelijkse werkzaamheden kan een moderne Linux-distributie prima uit de voeten. Bovendien kan Linux een oudere computer soms een verrassend goed tweede leven geven, zeker wanneer die pc niet geschikt is voor de nieuwste Windows-versie.

Linux is niet voor iedereen perfect. Specifieke Windows- of Mac-software en bepaalde hardware kunnen goede redenen zijn om voor een ander systeem te kiezen.

Maar één hardnekkig vooroordeel kunnen we inmiddels wel naar de prullenbak verwijzen: Linux is niet per definitie de moeilijke keuze. Sterker nog, soms zit de Linux-gebruiker al rustig aan de koffie terwijl Windows nog zoekt naar de juiste downloadknop en de Mac-gebruiker zijn portemonnee tevoorschijn haalt.