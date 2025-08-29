Linux groeit steeds harder op de business-pc

Linux maakt langzaam maar zeker terreinwinst in de zakelijke wereld. Nieuwe cijfers van it-assetmanager Lansweeper laten zien dat het gebruik van Linux op een zakelijke pc in de Benelux toeneemt. Waar consumenten al langer vaker voor Linux kiezen, inmiddels gebruikt ongeveer 6 procent van de particuliere computerbezitters dit besturingssysteem, bleef het aandeel in bedrijven lange tijd beperkt. Toch is er nu een duidelijke stijgende lijn zichtbaar.

Groei in de Benelux

Volgens Lansweeper ligt het gebruik van Linux op zakelijke desktops en laptops in België en Nederland deze zomer rond de 2,2 procent. Dat is hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 1,9 procent. Begin 2025 was dit aandeel nog 1,8 procent. De groei lijkt klein, maar procentueel is dit een stijging van meer dan 20 procent in slechts enkele maanden tijd.

‘Het gaat om een groei die zelfs iets hoger ligt dan in andere landen,’ aldus Jerry Schwartz, vicepresident marketing bij Lansweeper. Vooral nieuw in gebruik genomen apparaten tonen dit effect. Bij zakelijke pc’s die sinds maart 2025 voor het eerst in de scans opdoken, ligt het Linux-gebruik al op 4 procent, beduidend meer dan het internationale gemiddelde van 2,5 procent.

Sectoren waar Linux populair is

Niet elke sector groeit in hetzelfde tempo. Vooral de technologie- en telecomsector en de maakindustrie laten bovengemiddelde Linux-adoptie zien. Daar spelen factoren als flexibiliteit, controle en de mogelijkheid tot maatwerk een grote rol. In sectoren als onderwijs, gezondheidszorg en energie blijft het gebruik juist beperkt – een patroon dat ook wereldwijd zichtbaar is.

De echte doorbraak van Linux blijft vooralsnog bij consumenten, waar het marktaandeel dus al rond de 6 procent ligt. Daar wordt Linux vaak gekozen door technisch geïnteresseerden of door mensen die bewust alternatieven voor Windows en macOS zoeken.

Drijfveren achter de groei

Dat Linux nu ook in bedrijven aan populariteit wint, is niet toevallig. Bedrijven noemen steeds vaker twee belangrijke redenen:

* Cyberbeveiliging – Door de voortdurende toename van cyberdreigingen worden organisaties gedwongen hun beveiligingsstrategie te herzien. Linux wordt gezien als een robuust alternatief met meer controle over updates en configuratie.

* DevOps en softwareontwikkeling – Bedrijven die veel inzetten op automatisering, containers en cloudtoepassingen vinden in Linux een flexibeler platform. Linux sluit beter aan bij de infrastructuur van moderne ontwikkel- en testomgevingen.

Schwartz benadrukt: “We zien een geleidelijke maar consistente groei. Linux vervangt Windows niet van de ene op de andere dag, maar het wint stap voor stap terrein.”

Windows en macOS nog steeds dominant

Ondanks de stijging blijft de zakelijke pc-markt voorlopig stevig in handen van Windows, gevolgd door macOS. Voor veel bedrijven spelen standaardisatie, ondersteuning van bestaande software en bekendheid van medewerkers een grote rol. De overstap naar Linux vraagt vaak aanvullende training en kan extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor gespecialiseerde ondersteuning.

Toch maken de nieuwe cijfers duidelijk dat Linux zijn positie langzaam versterkt. De groei is klein, maar veelzeggend: het laat zien dat bedrijven bewuster nadenken over alternatieven en zich niet langer uitsluitend richten op de traditionele leveranciers.

Betekenis voor de toekomst

Voor de zakelijke markt in de Benelux betekent dit dat Linux een factor wordt om rekening mee te houden. Mogelijk zet de groei door naarmate meer organisaties overstappen op cloud-native werken en strengere beveiligingseisen stellen. Voor consumenten en enthousiaste gebruikers binnen HCC kan dit positief zijn: hoe groter de zakelijke adoptie, hoe meer kennis, ondersteuning en ontwikkelcapaciteit er beschikbaar komt.

Conclusie

Linux groeit in de Benelux gestaag op de business-pc. Met een marktaandeel van 2,2 procent in het bedrijfsleven, 4 procent bij nieuwe apparaten en 6 procent bij consumenten laat het open besturingssysteem zien dat het meer is dan een niche. Het blijft een kleine speler naast Windows en macOS, maar de richting is duidelijk: Linux wint stap voor stap terrein – ook in de zakelijke wereld.