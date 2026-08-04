Linux doorbreekt historische grens: voor het eerst meer dan 10% marktaandeel in Noord-Amerika

Linux heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Volgens recente cijfers van StatCounter heeft het open-sourcebesturingssysteem in juli 2026 voor het eerst een desktopmarktaandeel van meer dan 10 procent in Noord-Amerika behaald. Daarmee lijkt Linux definitief uit de niche van hobbyisten en IT-professionals te groeien.

De cijfers laten zien dat Linux in juli uitkwam op 10,61 procent marktaandeel. Dat is opmerkelijk, want nog in mei lag dit aandeel rond de 3 procent. Tegelijkertijd verloor Windows een flink deel van zijn aandeel en daalde ook macOS licht. StatCounter geeft zelf geen verklaring voor deze opvallende verschuiving.

Opvallende ontwikkeling

Een dergelijke groei in slechts enkele maanden is uitzonderlijk. Hoewel Linux wereldwijd al jarenlang een dominante positie inneemt op servers, in supercomputers, embedded systemen en cloudplatforms, bleef de desktopmarkt altijd achter.

In Europa is de groei veel gematigder. Hier steeg het Linux-aandeel van ongeveer 4,35 procent in mei naar 5,49 procent in juli. Windows behoudt op het Europese continent nog altijd ongeveer driekwart van de desktopmarkt.

Waarom kiezen steeds meer mensen voor Linux?

Er zijn verschillende factoren die de groei kunnen verklaren. Steeds meer gebruikers zijn kritisch op de ontwikkeling van Windows. Microsoft investeert fors in AI-functionaliteit, Copilot-integratie en cloudkoppelingen. Niet iedere gebruiker zit daarop te wachten. Ook strengere hardware-eisen, verplichte Microsoft-accounts en zorgen over privacy spelen voor een deel van de gebruikers een rol.

Daarnaast zijn Linux-distributies de afgelopen jaren aanzienlijk gebruiksvriendelijker geworden. Distributies als Ubuntu, Linux Mint, Fedora en Zorin OS bieden een moderne gebruikerservaring waarbij veel hardware direct wordt herkend en geïnstalleerd.

Ook gaming is geen groot struikelblok meer. Dankzij Steam, Proton en de Steam Deck zijn duizenden Windows-games tegenwoordig ook prima onder Linux te spelen.

Voorzichtig interpreteren

Toch plaatsen deskundigen een kanttekening bij de cijfers. StatCounter baseert zijn statistieken op bezoeken aan meer dan een miljoen websites en miljarden paginaweergaven. Dat geeft een goede indicatie van trends, maar het zijn geen daadwerkelijke verkoop- of installatiecijfers. Veranderingen in het bezoekersgedrag van bepaalde websites kunnen daardoor relatief veel invloed hebben op de percentages.

Desondanks is de trend interessant. Linux laat wereldwijd al enkele jaren een gestage groei zien op de desktop, waarbij eerder al de grens van 5 procent wereldwijd werd doorbroken. Noord-Amerika lijkt nu een versnelling te laten zien.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden die nieuwsgierig zijn naar Linux is dit een mooi moment om kennis te maken met het besturingssysteem. Linux biedt verschillende voordelen:

* gratis te gebruiken;

* open-source software;

* uitstekende beveiliging;

* minder gevoelig voor malware;

* lange ondersteuning zonder verplichte hardware-upgrades;

* geschikt voor het nieuw leven inblazen van oudere computers.



Vooral voor systemen waarop Windows 10 binnenkort niet langer wordt ondersteund, kan Linux een aantrekkelijk alternatief zijn. Veel bestaande pc's kunnen hierdoor nog jarenlang probleemloos worden gebruikt.

HCC beschikt bovendien over diverse Interessegroepen en vrijwilligers die leden kunnen ondersteunen bij de overstap naar Linux. Tijdens bijeenkomsten worden regelmatig installaties, workshops en demonstraties verzorgd, waardoor ook minder ervaren gebruikers veilig kunnen kennismaken met het besturingssysteem.

Standpunt van HCC

HCC ziet Linux niet als een vervanger die iedereen direct zou moeten gebruiken, maar wel als een volwaardig alternatief naast Windows en macOS. De groei naar meer dan 10 procent marktaandeel in Noord-Amerika laat zien dat Linux steeds vaker wordt beschouwd als een volwassen desktopplatform.

Meer keuze tussen besturingssystemen stimuleert innovatie en voorkomt afhankelijkheid van één leverancier. Dat sluit goed aan bij de doelstelling van HCC om leden onafhankelijk te informeren over verschillende technologieën, zodat iedereen een keuze kan maken die past bij zijn of haar eigen wensen en gebruik.

Kijk ook eens op de website van HCC!linux voor nog veel meer informatie en bijeenkomsten en cursussen etc.