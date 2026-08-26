Linux bestaat 35 jaar: van hobbyproject tot fundament van de digitale wereld

Een van de belangrijkste ontwikkelingen uit de computergeschiedenis vierde deze week een bijzonder jubileum: Linux bestaat 35 jaar. Op 25 augustus 1991 kondigde de toen 21-jarige Finse student Linus Torvalds aan dat hij werkte aan een gratis besturingssysteem. Hij omschreef het zelf bescheiden als een hobbyproject dat waarschijnlijk nooit groot en professioneel zou worden.

Hoe anders is dat gelopen.

Linux begon met ongeveer 10.000 regels programmacode. Inmiddels telt de Linux-kernel meer dan 40 miljoen regels code en hebben duizenden programmeurs en organisaties eraan bijgedragen. Alleen al in 2024 leverden meer dan 4.800 ontwikkelaars bijdragen aan de kernel.

Linux is overal

Veel computergebruikers denken bij Linux nog altijd vooral aan een alternatief voor Windows op de desktop. Maar de werkelijke invloed van Linux is vele malen groter.

Linux vormt tegenwoordig de technische basis van een enorm deel van onze digitale wereld. Het draait op servers en in datacenters, maar ook in routers, televisies, auto's en talloze slimme apparaten. Android is gebaseerd op de Linux-kernel, waardoor miljarden smartphones feitelijk dagelijks Linux gebruiken.

Nog indrukwekkender: alle systemen in de TOP500 van krachtigste supercomputers ter wereld draaien op Linux. Ook op het International Space Station wordt Linux gebruikt.

Het had bijna Freax geheten

Een aardig detail uit de geschiedenis is dat Linux aanvankelijk helemaal geen Linux zou heten. Torvalds dacht aan de naam Freax, een combinatie van free, freak en Unix. Toen de eerste bestanden op een FTP-server werden geplaatst, koos Ari Lemmke echter voor de mapnaam 'linux'. Die naam bleef hangen.

De eerste openbare Linux-versie verscheen kort na de aankondiging, in september 1991. Daarna groeide het project dankzij het open karakter en bijdragen van ontwikkelaars uit de hele wereld in hoog tempo.

Een hobby die de wereld veranderde

Misschien is dat wel het mooiste aan het 35-jarige jubileum. Wat begon als het hobbyproject van één 21-jarige student, groeide uit tot een van de grootste gezamenlijke softwareprojecten uit de geschiedenis.

Zelfs als je nog nooit bewust Linux op een computer hebt geïnstalleerd, is de kans bijzonder groot dat je er iedere dag gebruik van maakt.

Na 35 jaar is Linux dan ook veel meer dan alleen een alternatief besturingssysteem voor de pc. Het is een van de fundamenten waarop onze huidige digitale wereld is gebouwd.

Gefeliciteerd Linux – op naar de volgende 35 jaar!

Tot ziens bij een van de vele bijeenkomsten van HCC!linux