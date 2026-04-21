Vacature: Redactiestage bij PC-Active

PC-Active is de grootste computer- en techtitel voor consumenten van de Benelux en is momenteel op zoek naar een redactie-stagiair. Je belangrijkste taak is het maken en plaatsen van filmpjes en andere content via social media. Dat is dan vooral over de nieuwste gadgets en andere slimme apparaten als smartphones, tablets en smartwatches. Bovendien kun je diverse artikelen schrijven, zowel online als in print.

Tijdens je stage ondersteun je de redactie van PC-Active en voer je taken uit voor de (web)redactie. Je ondersteunt je collega’s wanneer nodig en in overleg wordt gekeken naar een passende stage-opdracht.

We bieden een stageplaats in Haarlem ( paar minuten lopen vanaf Station Haarlem) voor 6 tot 12 maanden.

Werkzaamheden

Het maken en plaatsen van video’s en andere content via social media;

- bezoeken van persevents en daarover publiceren;

- testen van gadgets en apparaten en hierover publiceren;

- schrijven van nieuwsberichten en evt. (achtergrond)artikelen, zowel online als in print;

- informatie en beeldmateriaal verzamelen voor artikelen;

- helpen bij marketing en promotie-acties voor PC-Active.

- onderzoek doen onder de lezers en bezoekers van PC-Active;

- onderzoek doen naar achtergronden bij actuele IT-onderwerpen.

Gewenst profiel

• goede beheersing van de Nederlandse taal;

• goede communicatieve vaardigheden;

• journalistieke inslag: nieuwsgierig en kritisch;

• MBO/HBO/WO (Journalistiek, Communicatie, Nederlands).

Wat bieden wij?

• goede begeleiding door de hoofdredacteur PC-Active;

• 32-40 uur per week. Dag/tijd in samenspraak;

• een uitstekende stage- en reiskostenvergoeding.

Interesse?

HCC is een actieve vereniging voor iedereen met interesse in de digitale wereld. Met bijna 32.000 leden is HCC een bron van kennis en informatie over digitale onderwerpen. Een klein maar enthousiast team van professionals op het HCC-verenigingsbureau ondersteunt de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, ledenbehoud en -werving.

PC-Active is het verenigingsmagazine van HCC en voorziet alle leden 6x per jaar van informatie en workshops rond hun digitale leven. Computers, tablets, smartphones, gadgets, apps, AI, fotografie, audio, internet-of things; alles wat met computers en slimme apparaten te maken heeft, komt in PC-Active aan bod. Bovendien wordt PC-Active verspreid in de losse verkoop.