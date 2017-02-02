Vacature: Redactiestage bij PC-Active

PC-Active is de grootste computertitel voor consumenten van de Benelux en op zoek naar een redactie-stagiair. Wil je jouw kennis van de digitale wereld delen met een groot lezerspubliek en de nieuwste gadgets en digitale apparaten als smartphones testen? En houd je van schrijven en publiceren, zowel online als offline? Dan zijn we op zoek naar jou!

Tijdens je stage ondersteun je de redactie van PC-Active en voer je taken uit voor de (web)redactie. Je ondersteunt je collega’s wanneer nodig en in overleg wordt gekeken naar een passende stage-opdracht.

We bieden een stageplaats in Haarlem (3 minuten lopen vanaf Station Haarlem) voor 3 tot 12 maanden.

Werkzaamheden

• volgen van ontwikkelingen in de digitale wereld;

• schrijven van nieuwsberichten en evt. (achtergrond)artikelen, zowel online als offline;

• ondersteunen van social media als Instagram en Facebook;

• testen van gadgets en apparaten en hierover publiceren

• onderzoek doen naar achtergronden bij actuele IT-onderwerpen;

• informatie en beeldmateriaal verzamelen voor artikelen;

• onderzoek doen onder de lezers en bezoekers van PC-Active;

• helpen bij marketing en promotie-acties voor PC-Active.

Gewenst profiel

• goede beheersing van de Nederlandse taal;

• goede communicatieve vaardigheden;

• journalistieke inslag: nieuwsgierig en kritisch;

• MBO/HBO/WO (Journalistiek, Communicatie, Nederlands).

Wat bieden wij?

• goede begeleiding door de hoofdredacteur PC-Active;

• 32-40 uur per week. Dag/tijd in samenspraak;

• een uitstekende stage- en reiskostenvergoeding.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv naar het Hoofdbestuur via dit formulier





HCC is een actieve vereniging voor iedereen met interesse in de digitale wereld. Met bijna 35.000 leden is HCC een bron van kennis en informatie over digitale onderwerpen. Een klein maar enthousiast team van professionals op het HCC-verenigingsbureau ondersteunt de vrijwilligers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid, ledenbehoud en -werving.



PC-Active is het verenigingsmagazine van HCC en voorziet alle leden 6x per jaar van informatie en workshops rond hun digitale leven. Computers, tablets, smartphones, gadgets, apps, AI, fotografie, audio, internet-of things; alles wat met computers en slimme apparaten te maken heeft, komt in PC-Active aan bod. Bovendien wordt PC-Active verspreid in de losse verkoop.



