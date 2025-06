Let's go mobile van MediaMarkt nog niet live

In april kondigde MediaMarkt op het mobiele netwerk van KPN als MVNO te starten met Let's go mobile. Wie alleen nu de website van MediaMakrt bezoekt, ziet de keuze uit de providers Ben, Vodafone, KPN, hollandsnieuwe, Budget Mobiel, Lebara en Odido, maar Let's go mobile staat daar nog niet bij. Wat is er mis?

Een woordvoerder van MediaMarkt laat weten dat Let's go mobile, ondanks de aankondiging dat het netwerk live zou gaan per 1 mei jl., nog niet actief is. "We hadden al live willen zijn, maar we zijn druk bezig met laatste operationele zaken om zo snel mogelijk live te gaan, zowel online als in de winkels, waarbij het in de winkels gefaseerd zal gaan richting verkoop naar alle MediaMarkt-winkels."

Met andere woorden: geïnteresseerden zullen nog even geduld moeten hebben. Wel laat MediaMarkt weten: "Informatie over bundels en prijzen staan alvast online, te bekijken via deze pagina: Let's Go Mobile | MediaMarkt."