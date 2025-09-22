Let op: Kom in actie voordat LinkedIn jouw gegevens gaat gebruiken voor AI

Vanaf 3 november 2025 gaat LinkedIn gebruikersdata inzetten om zijn AI-modellen te trainen. Dat betekent dat je werkprestaties, geplaatste berichten en zelfs vacatures waar je op reageert, kunnen worden gebruikt om slimme algoritmen te voeden. Belangrijk om te weten: standaard staat deze optie aan. Wie dit niet wil, moet zelf actie ondernemen en zich afmelden via een speciaal formulier.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

LinkedIn gebruikt de verzamelde gegevens om zogenoemde generative AI te ontwikkelen. Dat is kunstmatige intelligentie die teksten en andere content kan creëren. Denk aan de schrijfassistent van het platform, die gebruikers helpt sneller berichten te formuleren. Voor wie dit nuttig vindt, verandert er weinig.

Maar veel gebruikers willen hun persoonlijke werkgegevens liever niet terugzien in een AI-model. LinkedIn benadrukt dat privéberichten nooit worden gebruikt voor training. Voor veiligheid, spamdetectie en aanbevelingen blijft je data sowieso verwerkt worden, ook als je je afmeldt voor AI-training.

Let op: afmelden geldt alleen voor toekomstige trainingssessies. Gegevens die voor 3 november al in modellen zijn verwerkt, worden niet verwijderd.

Niet uniek, wel omstreden

LinkedIn volgt hiermee het voorbeeld van Meta (Facebook en Instagram). Eerder noemde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de aanpak van Meta een “serieuze inbreuk” op de privacy. Het feit dat gebruikers standaard meedoen en expliciet bezwaar moeten maken – het zogenaamde opt-outmodel – is juridisch omstreden. Europese toezichthouders onderzoeken nu of dit wel voldoet aan de strikte privacywetgeving.

Wat kun je doen?

Controleer je instellingen en meld je tijdig af als je niet wilt dat jouw gegevens voor AI-training worden gebruikt.

Denk goed na over wat je deelt op sociale platforms: alles wat openbaar is, kan op termijn onderdeel worden van een dataset.

Houd het onderzoek van de Europese privacytoezichthouders in de gaten; dit kan leiden tot strengere regels of sancties.

Tip voor HCC-leden: neem even de tijd om jouw LinkedIn-instellingen door te lopen. Met een paar klikken bepaal je zelf of jouw data worden ingezet voor AI-training. Daarmee behoud je de regie over je eigen informatie.

Dit is het bericht dat LinkedIn heeft verzonden: