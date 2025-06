Leeftijdsverificatie via een app

De Europese Commissie werkt aan een op EU-niveau geharmoniseerde aanpak van leeftijdscontrole. Dit initiatief is bedoeld om mensen in staat te stellen te bewijzen dat ze oud genoeg zijn om toegang te krijgen tot sites met een wettelijke leeftijdsbeperking, te beginnen met ouder dan 18 jaar. Denk hierbij aan toegang tot online-inhoud waarvoor je volwassen dient te zijn, zoals pornografie, gokken, alcohol en andere.

De Commissie faciliteert een tijdelijke oplossing voor leeftijdsverificatie totdat de EU-portemonnee voor digitale identiteit eind 2026 beschikbaar is. Het ontwerp en de ontwikkeling van deze oplossing wordt ondersteund door een contract dat is gegund aan T-Scy (Scytales en T-Systems), dat in de zomer van 2025 een white-label-app zal leveren. Deze app zal kunnen worden aangepast om onder andere vertaling in de nationale taal of talen mogelijk te maken.

De oplossing zal inter-operabel zijn met de digitale identiteitsportemonnee van de EU, en de Commissie werkt samen met de lidstaten en belanghebbenden uit de sector voor bètatests.