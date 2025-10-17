KPN biedt meer controle over internetgebruik met ouderlijk toezicht in MijnKPN-app

Vanaf nu kunnen ouders die gebruikmaken van KPN’s SuperWifi via de MijnKPN-app instellen wanneer en hoe lang aangesloten apparaten online mogen zijn. Daarmee introduceert de provider een nieuwe functie voor ouderlijk toezicht, waarmee je wifi-verkeer op specifieke tijden kunt pauzeren of beperken, bijvoorbeeld ’s avonds, tijdens het huiswerk of rond het slapengaan.

De functie werkt per apparaat, zodat je precies kunt bepalen welk toestel op welke tijden internettoegang heeft. Je kunt schema’s instellen, tijdslimieten toewijzen en de wifi-verbinding volledig pauzeren voor alle apparaten tegelijk.

Voorwaarde is dat je klant bent met SuperWifi. Zonder dat systeem is deze nieuwe controlefunctie niet beschikbaar. KPN SuperWifi biedt overal in huis een snel en stabiel wifinetwerk. Een modem voorzien van wifi 6-technologie en eenvoudig te installeren SuperWifi punten versterken het signaal waar nodig. Via de vernieuwde MijnKPN app kan het thuisnetwerk naar wens worden ingericht, bijvoorbeeld met de nieuwe functionaliteit ouderlijk toezicht.

KPN benadrukt dat deze tool vooral bedoeld is om rust en balans te brengen in het internetgebruik thuis. Ouders kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat hun kinderen ’s avonds niet ongebreideld kunnen gamen of scrollen, terwijl het tijdens het eten of het huiswerk tijdelijk stil kan worden gezet.