Kom zaterdag 19 september naar Zierikzee en geef je laptop een tweede leven!

Heb je thuis nog een prima werkende pc of laptop staan die volgens Microsoft niet geschikt is voor Windows 11? Gooi hem vooral niet weg! De kans is groot dat je computer met Linux nog jarenlang mee kan. En op zaterdag 19 september kun je in Zierikzee zelf ontdekken hoe eenvoudig dat kan zijn.

De Linux-werkgroep van HCC!zeeland organiseert samen met het Linux-Repaircafé een speciale Linux-installatiedag. Een mooie gelegenheid voor iedereen die nieuwsgierig is naar Linux, maar de stap om het zelf te installeren misschien nog wat groot vindt.

Neem je computer mee!

Het idee is simpel: neem je eigen pc of laptop mee en ga samen met ervaren Linux-gebruikers aan de slag.

Je krijgt deskundige begeleiding en kunt Linux ter plekke op je eigen computer installeren. Zo hoef je thuis niet eerst urenlang handleidingen te lezen of bang te zijn dat je ergens vastloopt. Er zijn mensen aanwezig die Linux goed kennen en je kunnen helpen.

En het mooiste: deelname is gratis.

Ontdek hoe verrassend compleet Linux is

Wie Linux alleen kent van ingewikkelde commando's en zwarte beeldschermen, zal waarschijnlijk verrast worden. Moderne Linux-versies zijn gebruiksvriendelijk en bieden alles wat veel mensen dagelijks nodig hebben. Internetten, e-mailen, foto's bekijken en bewerken, documenten maken, muziek luisteren en video's bekijken: het kan allemaal. Bovendien is veel software gratis beschikbaar.

Voor oudere computers kan Linux extra interessant zijn. Een pc die voor Windows 11 volgens Microsoft te oud is, kan met een geschikte Linux-versie soms ineens weer verrassend prettig en snel werken.

Dat is goed voor je portemonnee én beter voor het milieu.

Ook als je nog nooit Linux hebt gebruikt

Je hoeft absoluut geen Linux-expert te zijn om langs te komen. Integendeel: de installatiedag is juist een mooie gelegenheid als je Linux nog nooit hebt gebruikt en wilt ontdekken of het iets voor jou is. Je kunt vragen stellen, ervaringen uitwisselen en natuurlijk zelf aan de slag.

Misschien ga je aan het einde van de dag naar huis met een computer waarvan je dacht dat hij aan vervanging toe was, maar die dankzij Linux weer helemaal klaar is voor een tweede leven.

Kom op 19 september naar Zierikzee

Ben je nieuwsgierig geworden? Zet dan zaterdag 19 september 2026 alvast in je agenda en haal die oude laptop of pc uit de kast.

Sportclub Zierikzee

Lange Blokweg 27, 4301 NW Zierikzee

Wil je deelnemen of eerst meer weten over de Linux-installatiedag? Neem dan contact op via w.van.t.veer@hccnet.nl

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Oude computer? Nieuwe kansen! Ontdek op 19 september in Zierikzee wat Linux voor jouw pc of laptop kan betekenen.

(de bij dit artikel gebruikte afbeelding is gegenereerd m.b.v. artificiële intelligentie)