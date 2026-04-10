Kom jij ook naar de HCC!regiodag in Eindhoven op zaterdag 25 april?

Op 25 april van 10:00 tot 16:00 uur is het zover: de HCC!regiodag in Eindhoven! Deze inspirerende en gezellige dag vindt plaats in Wijkgebouw Het Slot (Kastelenplein 167). Goed nieuws: er is volop gratis parkeergelegenheid én de toegang is helemaal gratis. Laat je verrassen door alles wat HCC! te bieden heeft. Bezoek boeiende presentaties (let op: vol = vol!) en ontdek in de verschillende zalen de nieuwste ontwikkelingen, handige tips en inspirerende projecten.

Meer dan 30 Interessegroepen en Regio's aanwezig

Tijdens deze dag presenteren ruim 30 Interessegroepen en Regio’s zich. Dé kans om kennis te maken, vragen te stellen en nieuwe ideeën op te doen.

Inspirerende presentaties

Er staat een prachtig programma voor je klaar, met onder andere:

- Sybren van der Velden Walda over digitale veiligheid, babbeltrucs en nepagenten – leer hoe je online oplichting herkent en voorkomt.

- Sander van der Meer, dé expert op het gebied van digitale nalatenschap, over online erfenissen en toegang tot dierbare data.



En daarnaast nog veel meer interessante onderwerpen, zoals:

- Digitale veiligheid en criminaliteit

- Ontdek virtuele werelden met Unreal Engine

- AI-beeldbewerking met ComfyUI

- APK voor Windows

- Digitale nalatenschap

- De Kleine Dommel als levensader van Oost-Brabant

- HCC!net e-mail uitgelegd

- Introductie tot Arduino

- MacBook Neo & macOS 26 – tips voor beginners

- Workshop: Bouw je eigen NAS

- Nog veel meer te ontdekken

- In de overige zalen kun je rondkijken, demonstraties volgen en in gesprek gaan met enthousiaste HCC-leden en experts.



Kortom: een dag vol kennis, inspiratie en gezelligheid die je niet wilt missen!

Je bent van harte welkom – we zien je graag op 25 april in Eindhoven! Introducees van harte welkom!

Houd onze website in de gaten, want de komende dagen lichten we verschillende presentaties en interessegroepen verder toe.