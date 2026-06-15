Kabinet wil online gokken fors aan banden leggen

Het kabinet komt met een pakket ingrijpende maatregelen om de groei van online gokken en de daarmee samenhangende verslavings- en schuldenproblematiek terug te dringen. Zo wil het kabinet een totaalverbod op reclame voor online kansspelen invoeren, bonussen verbieden en strengere limieten opleggen aan spelers die geld storten op gokaccounts. De voorstellen zijn vooral gericht op de bescherming van jongeren en jongvolwassenen, die volgens het kabinet extra kwetsbaar zijn voor de risico’s van online gokken.

Volgens het kabinet is het aantal mensen dat online gokt sinds de legalisering van de markt sterk toegenomen. Tegelijkertijd stijgt ook het aantal mensen dat in de problemen komt door gokverslaving. Staatssecretaris Claudia van Bruggen van Justitie en Veiligheid noemt die ontwikkeling zorgwekkend, vooral omdat steeds meer jongeren betrokken raken bij online kansspelen.

Met de nieuwe maatregelen wil het kabinet de aantrekkelijkheid van online gokken verminderen en voorkomen dat spelers financiële problemen opbouwen.

Verbod op gokreclames en bonussen

Een van de meest opvallende voorstellen is een volledig verbod op reclame voor online kansspelen. Eerdere beperkingen, zoals het verbod op rolmodellen in gokreclames en strengere regels voor ongerichte reclame, hebben volgens het kabinet onvoldoende effect gehad.

Ook promotionele acties verdwijnen uit beeld. Aanbieders mogen geen bonussen meer aanbieden, zoals gratis weddenschappen of extra speeltegoed voor nieuwe klanten. Volgens het kabinet lokken dergelijke aanbiedingen mensen naar online gokplatforms en vergroten zij het risico op problematisch speelgedrag.

Strengere controle op stortingen

Daarnaast werkt het kabinet aan een overkoepelende stortingslimiet voor online kansspelen. Spelers die meer willen storten dan het vastgestelde maximum, moeten eerst aantonen dat zij zich dat financieel kunnen veroorloven.

Hiervoor wordt een zogenoemde draagkrachttoets ontwikkeld. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de financiële situatie van de speler, eventuele betalingsachterstanden en of iemand onder bewind of curatele staat. Op basis daarvan wordt beoordeeld of een hogere limiet verantwoord is.

Volgens het kabinet moet deze maatregel voorkomen dat spelers geld verliezen dat zij niet kunnen missen.

Hardere aanpak van illegale aanbieders

Naast strengere regels voor legale aanbieders wil het kabinet ook de strijd tegen illegale goksites opvoeren. Er komen extra instrumenten voor toezicht en handhaving, zodat aanbieders zonder vergunning moeilijker actief kunnen blijven op de Nederlandse markt.

Ook onderzoekt het kabinet of het aantal vergunningen voor online kansspelen kan worden beperkt. Daarmee zou de omvang van de gereguleerde markt verder kunnen worden teruggebracht.

Wetgeving in voorbereiding

De aangekondigde maatregelen maken deel uit van een bredere herziening van het kansspelbeleid. Het kabinet werkt momenteel aan wetgeving om de voorstellen juridisch te verankeren. Wanneer de nieuwe regels precies in werking kunnen treden, is nog niet bekend.

Met het pakket kiest het kabinet voor een aanzienlijk strengere koers dan bij de legalisering van online gokken in 2021. Het uitgangspunt is volgens het kabinet dat spelers beter beschermd moeten worden tegen de risico’s van verslaving en problematische schulden.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden zijn de aangekondigde maatregelen vooral interessant vanuit het perspectief van digitale veiligheid en consumentenbescherming. Online gokplatforms maken gebruik van geavanceerde technologieën, waaronder gepersonaliseerde advertenties, data-analyse en apps die 24 uur per dag toegankelijk zijn. De strengere regels moeten ervoor zorgen dat gebruikers minder worden blootgesteld aan verleidende reclame en beter worden beschermd tegen financiële risico's. Ook de voorgenomen aanpak van illegale goksites raakt aan onderwerpen die binnen HCC regelmatig aandacht krijgen, zoals online fraude, privacy en veilig internetgebruik. Voor leden die zelf online kansspelen spelen, kunnen de nieuwe regels betekenen dat zij vaker hun financiële draagkracht moeten aantonen en minder marketinguitingen van gokaanbieders zullen tegenkomen.