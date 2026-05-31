Juni bij HCC!zeeland: genealogie, flightsim, 3D-printen en digitale hulp

Wie denkt dat Zeeland alleen bekendstaat om zon, zee en strand, heeft duidelijk nog niet gekeken naar de agenda van HCC!zeeland. Ook in juni staat er weer een mooi programma klaar voor iedereen die interesse heeft in computers, technologie, digitale hobby en kennisuitwisseling. Van genealogie tot flightsimulation en van 3D-printen tot digitale hulp: er is voor vrijwel ieder lid van HCC iets te beleven!

De maand begint op maandag 1 juni in Vlissingen met de bijeenkomst van de werkgroep Genealogie. Voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis, stamboomonderzoek en het gebruik van digitale archieven is dit een uitstekende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en nieuwe onderzoekstechnieken te ontdekken. Genealogie behoort al jarenlang tot de populairste activiteiten binnen HCC en trekt zowel beginnende als zeer ervaren onderzoekers.

Op donderdag 4 juni komen de liefhebbers van flightsimulation aan hun trekken tijdens de Airliners-bijeenkomst in 's-Heer Arendskerke. Hier draait alles om de wereld van verkeersvliegtuigen, vliegsimulatoren en virtuele luchtvaart. Of je nu een ervaren virtuele piloot bent of gewoon nieuwsgierig bent naar deze fascinerende hobby, je bent van harte welkom om kennis te maken met deze actieve groep enthousiaste leden.

Maandag 8 juni staat in Vlissingen vervolgens de werkgroep 3D-printen op het programma. 3D-printen groeit nog steeds sterk in populariteit en steeds meer HCC-leden ontdekken de mogelijkheden van deze techniek. Tijdens de bijeenkomst worden ervaringen gedeeld, problemen besproken en nieuwe toepassingen getoond. Of je nu al een eigen printer hebt of nog aan het oriënteren bent, de aanwezige vrijwilligers helpen je graag verder.

Op donderdag 11 juni vindt in Terneuzen de maandelijkse inloopbijeenkomst plaats. Deze avonden vormen al jaren een vertrouwd ontmoetingspunt voor leden die vragen hebben over computers, software, smartphones, tablets of andere digitale onderwerpen. Maar minstens zo belangrijk is de gezelligheid. Vaak ontstaan hier de mooiste gesprekken en worden ervaringen uitgewisseld over alles wat met technologie te maken heeft.

Later in de maand, op dinsdag 23 juni, volgt de inloopbijeenkomst in Zierikzee. Ook hier staat ontmoeting centraal. Nieuwe bezoekers zijn altijd welkom en hoeven geen specialistische kennis te hebben. Juist het laagdrempelige karakter van deze bijeenkomsten maakt ze zo waardevol voor veel leden.

Wat HCC!zeeland bijzonder maakt, is de combinatie van specialistische kennis en een open, toegankelijke sfeer. Of je nu komt voor genealogie, flightsimulation, 3D-printen of gewoon een vraag hebt over je computer: er is altijd wel iemand aanwezig die je verder kan helpen. Tegelijkertijd bieden de bijeenkomsten een uitstekende gelegenheid om andere leden te ontmoeten en nieuwe digitale interesses te ontdekken.

Het Hoofdbestuur van HCC spreekt dan ook graag zijn waardering uit voor de vele vrijwilligers van HCC!zeeland die deze activiteiten mogelijk maken. Dankzij hun enthousiasme en inzet blijft Zeeland een regio waar kennisdeling, innovatie en gezelligheid hand in hand gaan.

Ben je lid van HCC en woon je in Zeeland of omgeving? Kijk dan eens in de agenda en bezoek een van de bijeenkomsten. De kans is groot dat je niet alleen nieuwe kennis opdoet, maar ook ontdekt hoeveel enthousiasme en expertise er binnen onze vereniging aanwezig is.

Wij wensen alle bezoekers alvast veel plezier tijdens de activiteiten van HCC!zeeland in juni!

Wijnand van Swaaij

Voorzitter/secretaris Hoofdbestuur