Jongeren verlaten datingapps en zoeken liefde steeds vaker offline

Wie dacht dat jongeren online datingapps massaal zouden omarmen, ziet in de Verenigde Staten een opvallende ontwikkeling. Amerikaanse cijfers van evenementenplatform Eventbrite wijzen erop dat Generatie Z juist steeds vaker in het echte leven op zoek gaat naar romantische contacten. Niet via een speciale datingavond, maar tijdens activiteiten als een pubquiz, een pottenbakcursus of een avond mahjong.

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Volgens Eventbrite zegt 77 procent van de Amerikaanse Generatie Z dat zij romantische matches in het echte leven ontmoeten. Het gaat daarbij om gegevens en onderzoek gericht op de Amerikaanse markt. De cijfers mogen daarom niet zonder meer worden doorgetrokken naar jongeren in Nederland of andere landen.

Eventbrite ziet in de Verenigde Staten bovendien een sterke groei van evenementen waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten zonder dat daten het hoofddoel is. Het platform noemt dit een moderne vorm van de zogenoemde ‘meet-cute’: een toevallige ontmoeting waarbij twee mensen elkaar leren kennen en mogelijk een romantische klik krijgen.

Opvallend is dat de activiteiten zelf meestal niets met daten te maken hebben. Mensen komen samen vanwege een gedeelde interesse. Het contact met anderen is daarbij eerder een extra voordeel dan het belangrijkste doel.

Hobby als ontmoetingsplek

De Eventbrite-cijfers laten zien dat verschillende hobby- en sociale activiteiten sterk groeien. Zo nam het aantal trivia-avonden, vergelijkbaar met pubquizzen, in de eerste helft van 2026 met 403 procent toe. Mahjong-evenementen groeiden met 235 procent en bijeenkomsten rond vogels kijken met 131 procent. Het aantal plant swaps, waarbij mensen planten met elkaar ruilen, steeg met 117 procent.

Ook creatieve activiteiten spelen een rol. Eventbrite noemt onder meer pottenbakken en bijeenkomsten rond boeken en andere gezamenlijke interesses. Het idee is steeds hetzelfde: mensen ontmoeten elkaar tijdens een activiteit die ze interessant vinden. Daardoor ontstaat vanzelf een gespreksonderwerp en is de druk om direct een persoonlijke klik te maken kleiner.

De ontwikkeling wordt door Eventbrite omschreven als het vervagen van de grens tussen een datingevenement en een gewoon hobby-evenement. Een gedeelde interesse vormt het startpunt voor nieuwe contacten.

Minder swipen

De Amerikaanse ontwikkeling past bij de bredere belangstelling voor sociale activiteiten waarbij mensen elkaar in het echt ontmoeten. Voor een deel van Generatie Z lijkt eindeloos swipen door profielen en het wachten op een digitale match minder aantrekkelijk te worden.

In plaats daarvan zoeken jongeren naar situaties waarin ze andere mensen op een natuurlijke manier kunnen leren kennen. Een avondje mahjong, een pubquiz of een creatieve workshop heeft daarbij een voordeel boven een datingapp: deelnemers zijn tegelijkertijd met een gezamenlijke activiteit bezig.

Eventbrite ziet dat als onderdeel van een bredere trend die het bedrijf ‘soft socializing’ noemt. Daarbij ontmoeten mensen elkaar zonder dat het noodzakelijk is om nieuwe vrienden of een partner te vinden. Dat kan juist de druk van sociale contacten wegnemen.

Amerikaanse cijfers

De cijfers zijn afkomstig uit de Amerikaanse activiteitenmarkt van Eventbrite. Dat is belangrijk om bij de resultaten te vermelden. Hoewel Generatie Z wereldwijd met dezelfde digitale ontwikkelingen te maken heeft, bewijst het onderzoek niet dat jongeren in Nederland of andere Europese landen zich op dezelfde manier gedragen.

De groei van bepaalde evenementcategorieën laat vooral zien dat er in de Verenigde Staten meer belangstelling is voor fysieke activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Eventbrite koppelt die ontwikkeling vervolgens aan het veranderende datinggedrag van Amerikaanse jongeren.

Daarmee is het onderzoek interessant als aanwijzing voor een mogelijke verschuiving, maar het is geen internationaal onderzoek naar het datinggedrag van jongeren.

Digitale generatie

Juist omdat Generatie Z is opgegroeid met smartphones, sociale media en online communicatie, is de Amerikaanse ontwikkeling opvallend. Digitale technologie maakt het gemakkelijk om nieuwe mensen te vinden, maar lijkt de behoefte aan persoonlijk contact niet weg te nemen.

Eventbrite ziet in de Verenigde Staten zelfs een bredere beweging richting activiteiten waarbij mensen bewust samenkomen. De smartphone en datingapp verdwijnen daarmee niet, maar krijgen mogelijk een andere rol. Online contact kan het begin zijn, terwijl de daadwerkelijke ontmoeting steeds vaker buiten de digitale omgeving plaatsvindt.

Of die ontwikkeling ook in Nederland zichtbaar is, valt op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Daarvoor zijn Nederlandse of Europese cijfers nodig. Het Amerikaanse onderzoek laat vooral zien dat een digitale generatie niet noodzakelijkerwijs kiest voor een volledig digitale manier van daten.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Voor HCC-leden laat het Amerikaanse onderzoek vooral zien dat digitale technologie niet automatisch leidt tot minder behoefte aan persoonlijk contact. Ook in een samenleving waarin steeds meer communicatie online plaatsvindt, blijven gezamenlijke interesses een belangrijke manier om andere mensen te ontmoeten.

Dat sluit aan bij de vele interessegroepen en bijeenkomsten binnen HCC. Daar draait het eveneens om het samenbrengen van mensen rond een gedeelde belangstelling. Technologie kan daarbij helpen, maar de daadwerkelijke ontmoeting blijft minstens zo belangrijk.

Standpunt van HCC

HCC vindt het belangrijk dat technologie mensen helpt om met elkaar in contact te komen, zonder dat digitaal contact het persoonlijke contact hoeft te vervangen. Online communities, apps en sociale media kunnen een waardevolle aanvulling zijn op ontmoetingen in de echte wereld.

Het Amerikaanse onderzoek van Eventbrite onderstreept dat digitale middelen en persoonlijk contact elkaar niet hoeven uit te sluiten. Juist een gezamenlijke interesse kan de aanleiding zijn om het scherm achter je te laten en elkaar in het echt te ontmoeten.