Is alles maar koppelen aan het internet niet gevaarlijk?

Wanneer apparaten aan het internet gekoppeld worden, spreken fabrikanten al snel van slimme apparaten. Slim betekent in dit geval veelal niet meer dan dat je op afstand iets kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan het hoger zetten van de verwarming of de lichten in huis aandoen terwijl je niet thuis bent.

Maar zijn die apparaten allemaal wel veilig? Of kan iemand anders op afstand ook jouw apparaten bedienen?

Je mag gerust vraagtekens zetten bij de veiligheid van al die gekoppelde apparaten. Als HCC’er weet je immers dat er hackers zijn en die weten altijd wel weer een nieuw achterdeurtje te vinden om systemen binnen te komen. Gelukkig zijn er ook ‘ethische hackers’ die op zoek gaan naar die achterdeurtjes en die problemen vervolgens melden bij fabrikanten zodat ze het lek kunnen dichten.

Ook moderne auto’s zijn tegenwoordig verbonden met het internet, bijvoorbeeld om het mogelijk te maken om systeemupdates uit te voeren zonder dat je hiervoor naar de garage moet. Maar zijn dergelijke auto’s ook kwetsbaar? Ik denk dat we daar alleen maar met ‘ja’ op kunnen antwoorden.

Zo’n negen jaar geleden werd dit filmpje gemaakt waarbij een Jeep op afstand werd overgenomen. De chauffeur was op de hoogte, maar toch zie je dat hij zich soms knap ongemakkelijk voelt. Niet zo vreemd wanneer de hackers jouw auto op de snelweg ineens veel langzamer laten rijden en tot stilstand brengen. Ze waren zelfs in staat om de remmen uit te schakelen.

Nu zul je wellicht zeggen: “Ja, maar dat was negen jaar geleden. Autofabrikanten hebben inmiddels echt wel maatregelen genomen.” Dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar zoals eerder gezegd zijn er altijd wel hackers die een achterdeurtje weten te vinden. Zo zie je in deze film van recente datum hoe hackers een elektrische Nissan weten over te nemen en zelfs stemopnames van de inzittenden kunnen maken.

Het zijn risico’s waar we rekening mee moeten houden, al zal het echt niet snel gebeuren dat jouw auto wordt gehackt. Dan is de kans veel groter dat dieven proberen je auto te stelen. Heb jij zo’n moderne auto waarbij je de autosleutel gewoon in je zak kunt houden, de zogenoemde keyless entry? Ik wel! En waar bewaar jij die sleutel als je thuis bent? Ik heb heel bewust gekozen voor het bewaren in een koekblik.