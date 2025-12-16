Invoering nieuw registratiesysteem voor .nl-domein met een jaar uitgesteld

De invoering van het nieuwe registratiesysteem voor het .nl-domein is met een jaar uitgesteld. SIDN heeft aangekondigd dat de migratie naar Hello Registry nu plaatsvindt op 1 september 2026, terwijl eerder werd uitgegaan van een overgang in 2025.

Het nieuwe systeem wordt ontwikkeld binnen het samenwerkingsverband van SIDN en de Canadese registry CIRA en draagt de naam Hello Registry. Het platform moet het huidige .nl-registratiesysteem vervangen en is bedoeld als een gedeelde, moderne oplossing voor meerdere topleveldomeinen. Met het uitstel krijgen zowel SIDN als aangesloten registrars meer tijd om het systeem te testen en de overgang zorgvuldig voor te bereiden.

Volgens SIDN is de aangepaste planning opgesteld in overleg met registrars. Zij krijgen vanaf 1 februari 2026 toegang tot een technische testomgeving, gevolgd door een uitgebreidere test- en evaluatiefase vanaf 1 april. De daadwerkelijke migratie is bewust gepland na de zomerperiode, om de operationele impact voor registrars zo klein mogelijk te houden.

Hello Registry werd vorig jaar gepresenteerd als de nieuwe naam voor het samenwerkingsproject tussen SIDN en CIRA. Met het platform willen beide organisaties de ontwikkeling en het beheer van registry-software gezamenlijk aanpakken en een alternatief bieden voor commerciële registry-oplossingen. De overgang van .nl naar dit systeem markeert de eerste grootschalige implementatie van het platform, zij het later dan oorspronkelijk gepland.

SIDN stelt dat het uitstel geen gevolgen heeft voor domeinhouders, maar benadrukt dat registrars zoals HCC zich moeten voorbereiden op technische en operationele wijzigingen. Met de herziene planning zegt de organisatie voldoende ruimte te creëren voor een stabiele en gecontroleerde overgang naar het nieuwe systeem.