Instagram lanceert eindelijk officiële iPad-app

Instagram heeft na jarenlange speculatie eindelijk een officiële app voor de iPad uitgebracht. Het sociale-mediaplatform van Meta maakte deze week bekend dat de applicatie wereldwijd beschikbaar is voor apparaten die draaien op iPadOS 15.1 of nieuwer.

De nieuwe iPad-app is duidelijk ontworpen met het grotere scherm in gedachten. Waar de iPhone-versie altijd compromissen vroeg, benut deze variant het volledige display van de tablet. Zo opent de applicatie standaard in het Reels-overzicht, waarmee Meta inspeelt op de populariteit van korte video's die direct de concurrentie aangaan met TikTok. Stories zijn prominent aanwezig aan de bovenkant van het scherm en gebruikers krijgen meer controle over hun feed dankzij een aparte tab waarin kan worden gewisseld tussen verschillende weergaven, waaronder een chronologische tijdlijn.

Ook op het gebied van multitasking zijn er verbeteringen. Zo kunnen berichten en meldingen naast elkaar worden geopend en blijft een video doorlopen wanneer iemand tussendoor reacties wil bekijken. Daarmee lijkt Instagram niet alleen in te spelen op consumptie van content, maar ook op productiever gebruik van de iPad in een multitaskomgeving.

De komst van de iPad-app wordt gezien als een belangrijke stap voor het platform, dat al sinds zijn lancering in 2010 geen officiële ondersteuning bood voor Apple’s tablet. Voor veel gebruikers, waaronder fotografen en makers die de iPad gebruiken als creatief apparaat, biedt de update eindelijk een volwaardige manier om content te delen en te bekijken zonder beperkingen van de mobiele variant.