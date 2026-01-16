ING voor rechter gedaagd over privacy Google Pay

De Consumentenbond en Stichting Benadeelden in Actie hebben de Nederlandse bank ING voor de rechter gedaagd. Ze eisen dat ING openbaart welke afspraken de bank heeft gemaakt met Google over het gebruik van klantgegevens bij betalingen via Google Pay, omdat zij vrezen dat de privacy van consumenten in het geding is.

De organisaties zijn bezorgd over de privacy van ING-klanten sinds de bank in september 2024 is overgestapt van een eigen contactloos betaalmiddel voor Android naar Google Pay. Androidgebruikers die met hun telefoon willen betalen, zijn sindsdien aangewezen op de dienst van Google, wat volgens de Consumentenbond tot onzekerheid leidt over hoe en welke gegevens de techgigant verzamelt en verwerkt. De bond wijst erop dat in de privacyvoorwaarden van Google Pay staat dat bepaalde betaalgegevens kunnen worden verzameld, geanalyseerd en gebruikt voor andere diensten, wat Google in staat zou stellen inzicht te krijgen in waar, wanneer en waaraan gebruikers hun geld uitgeven.

ING heeft tegenover media laten weten verbaasd te zijn over de rechtszaak en stelt dat de Consumentenbond ING gebruikt om een breder punt tegen Google te maken. De bank benadrukt dat vrijwel alle andere grote Nederlandse banken inmiddels ook Google Pay aanbieden en dat Google zich aan strenge privacywetgeving moet houden onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens ING ontvangen zowel de bank als Google alleen de noodzakelijke transactiegegevens om betalingen mogelijk te maken en worden deze niet gebruikt voor gerichte advertenties. ING wijst klanten erop dat zij zelf kunnen kiezen geen gebruik te maken van Google Pay en in plaats daarvan met een fysieke bankpas kunnen betalen.

De bij dit artikel gebruikte afbeelding is digitaal gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie en vertegenwoordigt geen daadwerkelijk gefotografeerde situatie.