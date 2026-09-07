Illegale IPTV lijkt goedkoop, maar kan je duur komen te staan

Voor een paar tientjes per jaar toegang tot duizenden tv-zenders, films, series en dure sportkanalen. Het aanbod van illegale IPTV-diensten kan aantrekkelijk klinken. Maar achter zo'n goedkoop abonnement kan een wereld schuilgaan die aanzienlijk minder aantrekkelijk is. Gebruikers lopen niet alleen het risico dat hun abonnement plotseling verdwijnt, maar ook op phishing, malware, misbruik van persoonsgegevens en zelfs bedreiging of afpersing.

De aanpak van illegale IPTV-aanbieders is dit jaar flink geïntensiveerd. Stichting BREIN heeft in 2026 inmiddels meer dan honderd illegale IPTV-diensten offline laten halen. Dat zijn er meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch blijft het aanbod groot.

Wat is IPTV eigenlijk?

IPTV staat voor Internet Protocol Television en de techniek zelf is volkomen legaal. Ook reguliere televisieaanbieders kunnen IPTV gebruiken om hun programma's via internet bij klanten te krijgen. Het probleem ontstaat wanneer via IPTV zonder toestemming toegang wordt verkocht tot betaalzenders, sportwedstrijden, films en series waarvoor geen licenties zijn afgesloten.

Duizenden zenders voor een paar tientjes

Illegale aanbieders lokken klanten vaak met een indrukwekkend pakket: duizenden binnen- en buitenlandse televisiezenders, premium sportkanalen en grote bibliotheken met recente films en series. Voor een relatief laag bedrag zou je vervolgens vrijwel alles kunnen bekijken.

Juist dat enorme aanbod tegen een zeer lage prijs moet een waarschuwing zijn. De aanbieders betalen immers niet voor de rechten op de aangeboden programma's.

Voor consumenten bestaat bovendien een misverstand dat alleen degene die de illegale dienst aanbiedt fout zit. Volgens BREIN is sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie duidelijk dat ook het bewust streamen uit een illegale bron een auteursrechtinbreuk kan opleveren.

Dienst uit de lucht? Geld weg

Een praktisch risico is dat een IPTV-dienst van de ene op de andere dag kan verdwijnen. BREIN en andere organisaties proberen websites, servers en verkopers op te sporen en diensten offline te krijgen. Wie vooraf voor bijvoorbeeld een jaar heeft betaald, kan dan doorgaans fluiten naar zijn geld. Er is geen reguliere klantenservice, consumentenbescherming of betrouwbare onderneming waarop je kunt terugvallen.

Dat gebeurde recent opnieuw toen een aanbieder na onderzoek door BREIN werd geïdentificeerd. De IPTV-dienst werd beëindigd en alle lopende abonnementen werden stopgezet. De klanten waren hun vooruitbetaalde geld kwijt.

Groter gevaar: je persoonsgegevens

Voor HCC!digitaalveilig is vooral een ander aspect belangrijk: aan wie geef je eigenlijk je gegevens? Om een illegaal IPTV-abonnement af te sluiten, moet je vaak contact opnemen met een onbekende aanbieder. Daarbij kunnen gegevens worden achtergelaten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens.

Je weet vervolgens nauwelijks wie daarachter zit, waar die gegevens worden opgeslagen en wat ermee gebeurt. BREIN waarschuwt dat illegale IPTV niet alleen met auteursrechtenschending samenhangt. Bij handhavingsacties blijkt volgens de organisatie dat aanbieders soms ook betrokken zijn bij andere illegale activiteiten. Onderzoek wijst volgens BREIN bovendien op een verhoogd risico op phishing en malware onder gebruikers van illegale IPTV.

Zelfs bedreiging en afpersing

Nog ernstiger is dat BREIN zegt gevallen te hebben gezien waarin klanten van malafide IPTV-aanbieders naderhand werden bedreigd of afgeperst om opnieuw een abonnement af te nemen. Daarmee krijgt een goedkoop televisieabonnement ineens een heel andere dimensie. De aanbieder kan immers beschikken over contact- en mogelijk betaalgegevens van zijn klanten.

Dat is een belangrijk verschil met een reguliere streamingdienst. Bij een illegale aanbieder heb je geen zekerheid over wie de gegevens beheert, hoe deze worden beveiligd en waarvoor ze later worden gebruikt.

Ook kastjes en apps kunnen risico opleveren

Extra voorzichtigheid is geboden wanneer een aanbieder vraagt om onbekende apps of software te installeren of bestanden te downloaden buiten de officiële appwinkels om. Software uit onbetrouwbare bronnen kan malware bevatten. De Nederlandse politie waarschuwt in algemene zin dat kwaadaardige software via downloads uit onbetrouwbare bronnen op apparaten terecht kan komen. Zogeheten infostealers kunnen vervolgens onder meer gebruikersnamen, wachtwoorden en andere gevoelige informatie buitmaken.

Een goedkoop IPTV-abonnement kan daarmee in het slechtste geval een ingang vormen naar veel waardevollere gegevens op computer, tablet of smartphone.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Het belangrijkste is om onderscheid te maken tussen IPTV als techniek en illegale IPTV-diensten. IPTV is niet automatisch illegaal. Veel legale aanbieders maken gebruik van internet om televisiebeelden te verspreiden. Wees echter zeer terughoudend wanneer een onbekende aanbieder voor een opvallend laag bedrag duizenden betaalzenders, sportkanalen en vrijwel alle denkbare streamingcontent aanbiedt.

HCC!digitaalveilig adviseert leden in het bijzonder:

* installeer geen onbekende IPTV-apps of software uit onbetrouwbare bronnen;

* geef geen persoonlijke of betaalgegevens aan aanbieders waarvan niet duidelijk is wie erachter zit;

* gebruik geen IPTV-diensten waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat de aangeboden films, sportwedstrijden en betaalzenders niet legaal kunnen worden aangeboden;

* gebruik voor streamingdiensten sterke en unieke wachtwoorden en schakel waar mogelijk tweefactorauthenticatie in;

* wees extra alert op phishingberichten nadat je gegevens bij een onbekende aanbieder hebt achtergelaten.



Heb je in het verleden een verdachte IPTV-app op een computer, smartphone of tablet geïnstalleerd? Verwijder deze dan en controleer het apparaat met betrouwbare beveiligingssoftware. Heb je reden om aan te nemen dat wachtwoorden zijn buitgemaakt, wijzig dan niet alleen één wachtwoord, maar ook de wachtwoorden van andere belangrijke accounts die je op dat apparaat hebt gebruikt.

Standpunt van HCC

HCC staat voor een vrij, toegankelijk en veilig gebruik van digitale technologie. IPTV is een interessante en volkomen legitieme technologie en HCC heeft vanzelfsprekend geen bezwaar tegen IPTV als zodanig. HCC raadt het gebruik van illegale IPTV-diensten echter nadrukkelijk af.

Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste wordt met dergelijke diensten zonder toestemming gebruikgemaakt van materiaal waarop auteursrechten rusten. Makers, producenten, omroepen en andere rechthebbenden ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Minstens zo belangrijk voor HCC is de digitale veiligheid van onze leden. Wie zaken doet met een illegale aanbieder, weet niet wie er achter de dienst zit en wat er met persoonlijke gegevens en betaalinformatie gebeurt. Het risico beperkt zich daarmee niet tot het kwijtraken van een goedkoop abonnement wanneer een dienst uit de lucht wordt gehaald.

Een aanbod van duizenden zenders, sportwedstrijden, films en series voor enkele tientjes per jaar kan aantrekkelijk lijken. Maar als een aanbod eigenlijk te mooi is om waar te zijn, is dat ook bij IPTV een goede reden om extra voorzichtig te zijn.