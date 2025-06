Hoe veilig is jouw bankpas eigenlijk?

Contactloos betalen is makkelijk: even je bankpas bij een pinapparaat houden en klaar is kees. Maar dat gemak komt niet zonder risico. Radio Frequency Identification, beter bekend als RFID, biedt veel voordelen, maar opent ook de deur naar digitale diefstal. Hoe groot is het gevaar, en wat kun je doen om jezelf te beschermen?

Of is betalen met je smartphone, -watch of -ring veel veiliger?

In veel HCC-regio's worden digitale inlopen gehouden waar je als lid van HCC gratis kunt binnenlopen voor hulp en advies. Er staan daar altijd vrijwilligers klaar om je te helpen!

RFID is een technologie waarbij gegevens draadloos worden uitgewisseld via radiogolven. Denk aan OV-chipkaarten, contactloze bankpassen, toegangspasjes en zelfs moderne paspoorten. Elk RFID-systeem bevat een chip en een antenne die reageren op signalen van een lezer. Binnen een fractie van een seconde worden gegevens uitgelezen – vaak zonder dat je het merkt.

Juist doordat RFID draadloos werkt, kan het ook op afstand worden misbruikt. Criminelen gebruiken draagbare RFID-scanners of aangepaste smartphones om ongemerkt gegevens van passen te stelen. Deze vorm van diefstal heet skimming. In drukke gebieden zoals treinstations, winkelcentra of luchthavens kunnen kwaadwillenden dicht bij je in de buurt komen zonder argwaan te wekken.

Hoewel banken vaak zeggen dat het risico klein is – mede omdat de meeste passen beveiligd zijn en er een limiet zit op contactloze transacties – zijn er wel degelijk gevallen bekend van fraude. En je kunt je redelijk eenvoudig beschermen. RFID-bescherming is een verzamelnaam voor technologieën en producten die voorkomen dat RFID-chips op afstand uitgelezen kunnen worden. Denk aan:

RFID-blokkerende portemonnees of kaarthouders

Deze zijn bekleed met een speciaal metaalweefsel dat radiogolven tegenhoudt.

Dunne hoesjes waarin je je pas stopt. Ze functioneren als een kluisje voor je chip.

Kaarten die je tussen je gewone passen plaatst en een storend signaal uitzenden als een lezer in de buurt komt.

Tests van consumentenorganisaties tonen aan dat goede RFID-bescherming daadwerkelijk werkt, mits je kiest voor betrouwbare producten. Goedkope alternatieven uit webwinkels kunnen echter onvoldoende afscherming bieden. Deskundigen wijzen ook op de psychologische kant: RFID-bescherming geeft mensen een gevoel van controle. En zelfs als het risico klein is, kan het gebruik van een beschermhoesje net die extra gemoedsrust geven.

Smartphone, smartwatch en smartring

Steeds meer mensen kiezen voor mobiele betalingen via Apple Pay of Google Pay, waarmee je smartphone, smartwatch of smartring verandert in een digitale portemonnee. Deze systemen maken ook gebruik van draadloze communicatie (NFC – een vorm van RFID), maar op een veel veiligere manier dan traditionele betaalpassen. Waarom zijn ze veiliger?

Geen fysieke kaartgegevens worden gedeeld: bij iedere transactie wordt een unieke, versleutelde code (token) verzonden in plaats van je echte kaartnummer.

Biometrische beveiliging: je moet je identiteit bevestigen via Face ID, Touch ID of een pincode, voordat een betaling wordt geautoriseerd.

Apparaatspecifiek: de gegevens werken alleen in combinatie met jouw toestel. Zelfs als iemand je token weet te onderscheppen, is die zonder jouw apparaat waardeloos.

Direct beheer: Via de app kun je je betaalmethode tijdelijk uitschakelen of blokkeren bij verlies of diefstal.

Wat betekent dit voor jou?

Het gebruik van Apple Pay en Google Pay verkleint het risico op skimming aanzienlijk. In tegenstelling tot fysieke RFID-passen, kun je je telefoon niet ongemerkt “uitgelezen” laten worden. De combinatie van versleuteling, authenticatie en dynamische codes maakt mobiel betalen met deze platforms een van de veiligste opties voor contactloze transacties.

