HCC!programmeren: volop bijeenkomsten, workshops en activiteiten in september en oktober

Wil je leren programmeren, je kennis uitbreiden of ervaringen uitwisselen met andere programmeerliefhebbers? HCC!programmeren organiseert de komende weken weer een uitgebreid programma met online sessies en fysieke bijeenkomsten. Van Python en Visual Basic tot hardware, gameontwikkeling en Pascal: er is voor ieder wat wils. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom!

Online deelnemen: eenvoudig en zonder aanmelding

Alle online bijeenkomsten worden gehouden via Jitsi en zijn te volgen met een recente webbrowser. Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Ongeveer een kwartier voor aanvang verschijnt de deelnamelink op de website van HCC!programmeren. Klik in de agenda op de betreffende bijeenkomst om het nieuwsartikel met de link te openen.

Ook voor de fysieke bijeenkomsten in De Bilt is aanmelden niet nodig.

Dit staat er op het programma

Wo 16 september

20.00 uur · Online

Liberty BASIC

Tijdens deze wekelijkse bijeenkomst bespreken we uiteenlopende onderwerpen, beantwoorden we vragen en zoeken we samen naar oplossingen voor programmeerproblemen.

Do 17 september

19.00 uur · Online

Python: van beginnerscursus tot ESP32

Om 19.00 uur vervolgen we de beginnerscursus met hoofdstuk 22 over overerving uit het boek De Programmeursleerling.

Vanaf 20.00 uur bespreken we USB-, seriële en netwerkcommunicatie tussen een ESP32 en een externe computer. Na de pauze komen onderwerpen voor gevorderden aan bod.

Vr 18 september

20.00 uur · Online

Games programmeren

Zelf een game ontwikkelen? We bespreken programmeertalen zoals C#, JavaScript en Basic en game-engines zoals Unity. Beginners kunnen kennismaken met Scratch, waarmee je via grafische blokken leert programmeren.

Za 19 september

13.00–17.00 uur · De Bilt

Algemene bijeenkomst bij H.F. Witte

Ontmoet andere programmeerliefhebbers tijdens onze maandelijkse fysieke bijeenkomst. Rond 13.30 uur begint de plenaire sessie, waarin allerlei programmeeronderwerpen aan bod kunnen komen.

Ook HCC!opensource organiseert deze dag een bijeenkomst op dezelfde locatie.

Let op: deze bijeenkomst is niet online te volgen.

Za 19 september

19.00 uur · Online

Pascal, Lazarus en Delphi

Ontdek de mogelijkheden van Free Pascal, Lazarus en Delphi voor het ontwikkelen van programma's voor Linux, Windows, Android en webbrowsers. We wisselen tips uit en bespreken programmeerproblemen.

Ma 21 september

19.30 uur · Online

Hardware: van Arduino tot robots

Ben je geïnteresseerd in elektronica en het aansturen van hardware? Denk aan microcontrollers, sensoren, leds, motoren, robots, drones en 3D-printers.

We delen ervaringen en ideeën en helpen elkaar bij technische uitdagingen. Beginners en gevorderden zijn welkom.

Ma 21 september

20.00 uur · Online

Visual Basic en VBA

Een bijeenkomst over Visual Basic .NET, Visual Basic for Applications (VBA) en andere varianten. Stel je vragen, bespreek problemen en ontdek oplossingen van andere deelnemers.

Di 22 september

19.30 uur · Online

Algemene programmeersessie

Een brede bijeenkomst voor iedereen die programmeert. Onderwerpen kunnen variëren van algoritmes en datastructuren tot webontwikkeling met HTML, CSS, JavaScript en PHP.

Ook het verbeteren en debuggen van programma's komt aan bod. Deze sessie is bij uitstek geschikt voor vragen die niet direct binnen de andere bijeenkomsten passen.

Vr 25 september

20.00 uur · Online

Games programmeren met Game en Web Design

Tijdens deze speciale maandelijkse sessie sluit het Platform Game Design van CompUsers aan. Er is extra aandacht voor game- en webdesign, de voortgang van projecten en het uitwisselen van praktische kennis.

Ontmoet HCC!programmeren ook op twee grote HCC-evenementen

Naast de wekelijkse sessies is HCC!programmeren aanwezig op twee evenementen waar je persoonlijk kunt kennismaken met de interessegroep.

Zaterdag 26 september

HCC!regiodag Apeldoorn

10.00–16.00 uur

NewTechPark, Apeldoorn

Op onze stand demonstreren we Liberty BASIC en laten we zien hoe je zelf software kunt ontwikkelen met onder meer Basic, Pascal, Python en C#. Ook tonen we grafische programma's en de ontwikkeling van een 3D-game.

Je kunt natuurlijk ook terecht met vragen over onze bijeenkomsten.

Meer informatie over de Regiodag

Zaterdag 3 oktober

HCC!kennisdag Houten

10.00–15.00 uur

Expo Houten

Bezoek onze stand in de grote hal en ontdek hoe je zelf programma's en games maakt.

We geven informatie over Liberty BASIC, Visual Basic, Python, C, C#, Unity, Delphi en Lazarus. Een mooie gelegenheid om vragen te stellen, demonstraties te bekijken en ervaringen uit te wisselen.



Iedere week nieuwe mogelijkheden om te leren

Veel online sessies keren wekelijks terug. Zo kun je op maandag terecht voor hardware en Visual Basic, op dinsdag voor algemene programmeervragen, op woensdag voor Liberty BASIC, op donderdag voor Python, op vrijdag voor games programmeren en op zaterdagavond voor Pascal.

De fysieke algemene bijeenkomst in De Bilt vindt doorgaans iedere derde zaterdag van de maand plaats, met uitzondering van juli en augustus.

Doe mee en ontdek hoe leuk programmeren samen met anderen kan zijn! Of je nu je eerste programma wilt schrijven, vastloopt bij een ingewikkeld probleem of graag je eigen kennis deelt: bij HCC!programmeren ben je welkom.