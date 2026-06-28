HCC op Mastodon groeit snel: al honderden volgers in slechts zes weken

Ruim zes weken geleden zette HCC een nieuwe stap in haar online communicatie met een eigen aanwezigheid op Mastodon. Inmiddels kunnen we constateren dat deze keuze succesvol is: het HCC-account heeft in korte tijd al honderden volgers verzameld en het bereik groeit nog iedere dag.

Steeds meer HCC-leden weten de weg naar Mastodon te vinden. Via het platform delen we dagelijks nieuws over technologie, privacy, cybersecurity, kunstmatige intelligentie, digitale ontwikkelingen en natuurlijk de vele activiteiten van HCC. De reacties zijn positief en ook de interactie met andere organisaties en gebruikers neemt gestaag toe.

Waarom Mastodon?

Mastodon is een sociaal netwerk dat fundamenteel anders werkt dan de bekende commerciële platforms. Er is geen centrale eigenaar die bepaalt welke berichten u te zien krijgt of die inkomsten genereert uit uw persoonlijke gegevens. In plaats daarvan bestaat Mastodon uit duizenden onafhankelijke servers die samen één groot netwerk vormen.

Daardoor houdt u veel meer controle over uw eigen gegevens, terwijl u toch eenvoudig berichten kunt uitwisselen met gebruikers op andere Mastodon-servers. Voor veel mensen is dat een aantrekkelijk alternatief voor de grote commerciële sociale media.

Privacy staat centraal

Voor HCC sluit Mastodon uitstekend aan bij de kernwaarden van de vereniging. Al jarenlang zet HCC zich in voor veilig, verantwoord en privacyvriendelijk gebruik van digitale technologie. Een platform dat gebruikers niet volgt voor advertentiedoeleinden past daar uitstekend bij.

Dat betekent overigens niet dat HCC andere sociale media verlaat. We blijven aanwezig op verschillende platforms om zoveel mogelijk leden en geïnteresseerden te bereiken. Mastodon vormt daarop een waardevolle aanvulling.

Volg HCC ook op Mastodon

Steeds meer nieuwsberichten van HCC verschijnen direct op Mastodon. Daarmee blijft u eenvoudig op de hoogte van:

* nieuws over computers, internet en digitale veiligheid;

* waarschuwingen voor phishing en andere online dreigingen;

* artikelen over AI en nieuwe technologie;

* aankondigingen van bijeenkomsten, webinars en evenementen;

* tips en achtergrondartikelen van HCC.



Ben je nog niet bekend met Mastodon? Dan is dit een mooi moment om het platform eens uit te proberen. De overstap is eenvoudiger dan veel mensen denken en u ontdekt al snel een vriendelijk, actief en informatief netwerk zonder opdringerige algoritmen of reclame.

Doe mee!

De eerste zes weken laten zien dat er veel belangstelling bestaat voor een privacyvriendelijk alternatief voor traditionele sociale media. We bedanken iedereen die HCC inmiddels is gaan volgen en hopen de komende maanden nog veel meer leden op Mastodon te mogen verwelkomen.

Bent u benieuwd hoe Mastodon werkt of wilt u weten hoe u een account aanmaakt? Lees dan ook onze uitgebreide review op de HCC-website en ontdek waarom steeds meer internetgebruikers kiezen voor dit open en onafhankelijke sociale netwerk.