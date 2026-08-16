HCC!ledenadministratie voortaan iedere werkdag van 08.00 tot 21.00 uur bereikbaar

Goed nieuws voor HCC-leden: vanaf maandag 17 augustus 2026 wordt de telefonische bereikbaarheid van de HCC!ledenadministratie fors uitgebreid. Voortaan kun je op iedere werkdag bellen. De HCC!ledenadministratie is vanaf 17 augustus telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur. Het vertrouwde telefoonnummer blijft ongewijzigd: 085 - 013 01 24.

Daarmee maakt HCC een flinke stap in het verbeteren van de dienstverlening aan haar leden.

Van twee middagen naar iedere werkdag

Tot nu toe was de HCC!ledenadministratie telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.00 tot 16.00 uur. Dat betekende dat leden gedurende acht uur per week telefonisch contact konden opnemen. Vanaf 17 augustus wordt dat maar liefst 65 uur per week. Niet alleen het aantal uren wordt daarmee aanzienlijk uitgebreid, ook de spreiding over de week verandert volledig. In plaats van twee middagen kunnen leden nu op alle vijf werkdagen terecht.

Bovendien blijft de telefoonlijn tot 21.00 uur geopend. Dat is vooral prettig voor leden die overdag werken, mantelzorg verlenen, andere verplichtingen hebben of simpelweg liever op een rustiger moment in de avond bellen.

Meer gelegenheid om zelf een geschikt moment te kiezen

Met de nieuwe openingstijden wil HCC het voor leden gemakkelijker maken om contact op te nemen op een moment dat hen zelf goed uitkomt. Heb je een vraag over je lidmaatschap? Wil je een wijziging doorgeven? Heb je een vraag over een factuur of betaling? Of is er een andere administratieve kwestie waarbij je graag iemand persoonlijk spreekt? Dan hoef je niet langer rekening te houden met slechts twee vaste middagen in de week.

Je kunt voortaan bijvoorbeeld ’s morgens vroeg bellen, tijdens de lunch, aan het einde van de middag, na het werk of in de avond. Dat biedt niet alleen meer gemak, maar kan er ook voor zorgen dat telefoontjes beter over de dag en de week worden verdeeld.

Persoonlijk contact blijft belangrijk

Bij HCC regelen we steeds meer zaken digitaal. Veel vragen kunnen via onze website of per e-mail worden afgehandeld. Dat is snel en praktisch, maar digitaal contact is niet in iedere situatie de beste oplossing, maar soms wil je gewoon iemand spreken. Een vraag die via e-mail meerdere berichten heen en weer zou kunnen kosten, kan telefonisch soms binnen enkele minuten worden verduidelijkt. Ook bij wat ingewikkeldere administratieve vragen kan persoonlijk contact prettiger zijn.

Daarom vinden we het belangrijk dat leden zelf kunnen kiezen hoe zij contact met HCC opnemen. Digitale dienstverlening waar dat handig is, persoonlijk telefonisch contact waar daar behoefte aan bestaat.

Dienstverlening verder verbeteren

De verruiming van de telefonische bereikbaarheid past bij de ambitie van HCC om de dienstverlening aan haar leden verder te verbeteren. Als computervereniging houden we ons dagelijks bezig met computers, internet, digitalisering en nieuwe technologie. Tegelijkertijd vinden we dat technologie altijd ten dienste moet staan van mensen. Goede digitale mogelijkheden en goede persoonlijke bereikbaarheid kunnen prima naast elkaar bestaan.

Met de nieuwe openingstijden wordt het in ieder geval aanzienlijk eenvoudiger om de HCC!ledenadministratie telefonisch te bereiken.

Nieuwe telefonische bereikbaarheid HCC!ledenadministratie vanaf maandag 17 augustus 2026:

Maandag tot en met vrijdag

08.00 – 21.00 uur

Telefoon: 085 - 013 01 24 (lokaal tarief)

Het telefoonnummer verandert dus niet. Alleen de bereikbaarheid wordt veel ruimer. Van beperkte openingstijden naar service op iedere werkdag: met deze uitbreiding van acht naar 65 uur telefonische bereikbaarheid per week zet HCC een belangrijke stap naar een toegankelijkere en persoonlijkere dienstverlening voor alle leden.