HCC!digitaalveilig waarschuwt: valse sms namens ICS in omloop

HCC!digitaalveilig waarschuwt voor een nieuwe vorm van sms-fraude waarbij criminelen zich voordoen als creditcarduitgever ICS. In het bericht wordt beweerd dat je creditcard is gekoppeld aan een nieuw toestel. Heb je dat niet zelf gedaan? Dan zou je volgens het bericht onmiddellijk een telefoonnummer moeten bellen. Doe dat vooral niet. Het gaat om oplichting.

De valse sms is zo opgesteld dat je het gevoel krijgt dat je snel moet handelen. Er staat bijvoorbeeld dat je creditcard aan een nieuw apparaat is gekoppeld en dat je, wanneer je dit niet herkent, zo snel mogelijk contact moet opnemen. Het genoemde telefoonnummer is echter niet van ICS, maar van fraudeurs.

Paniek is precies de bedoeling

De oplichters proberen je aan het schrikken te maken. Een onbekend apparaat dat plotseling toegang heeft tot je creditcard klinkt immers ernstig. Juist die ongerustheid moet ervoor zorgen dat je niet rustig controleert wat er aan de hand is, maar direct het telefoonnummer uit de sms belt. Wie dat doet, krijgt geen medewerker van ICS aan de lijn, maar een oplichter. Vervolgens kan worden geprobeerd om creditcardgegevens, beveiligingscodes of andere persoonlijke gegevens te ontfutselen.

Deze werkwijze is niet nieuw. Bij zogenoemde bankhelpdeskfraude worden slachtoffers vaker eerst met een alarmerend bericht benaderd en vervolgens naar een frauduleus telefoonnummer geleid. Met verkregen kaartgegevens en sms-codes kunnen criminelen vervolgens daadwerkelijk betalingen uitvoeren.

Hoe herken je deze valse sms?

Een opvallend detail is dat de afzender in het frauduleuze bericht wordt weergegeven als ‘I C S’, met spaties tussen de letters. De officiële naam wordt geschreven als ICS.

Een nog belangrijker waarschuwingssignaal is de nadruk op haast. Je zou onmiddellijk of ‘z.s.m.’ moeten bellen omdat er iets ernstigs met je creditcard aan de hand zou zijn. Het creëren van tijdsdruk is een veelgebruikte truc van internetcriminelen.

Advies van HCC!digitaalveilig

Ontvang je zo'n bericht, bel dan nooit het telefoonnummer dat in de sms staat en reageer niet op het bericht. Verwijder de sms. Wil je controleren of er werkelijk iets met je creditcard aan de hand is? Open dan zelf de officiële website of app van je creditcardmaatschappij, of gebruik een telefoonnummer dat je zelf via de officiële website of op je creditcard hebt gevonden.

Geef bovendien nooit telefonisch je volledige creditcardgegevens, pincode, wachtwoord, toegangscode of sms-code door. ICS benadrukt dat medewerkers nooit om dergelijke persoonlijke beveiligingsgegevens zullen vragen.

Toch gebeld of gegevens doorgegeven?

Heb je het nummer uit de sms toch gebeld, maar geen gegevens verstrekt? Verbreek dan het contact en reageer niet meer wanneer je opnieuw wordt benaderd. Heb je wél creditcardgegevens, wachtwoorden of beveiligingscodes doorgegeven, onderneem dan direct actie. Neem via de officiële contactgegevens contact op met je creditcardmaatschappij of bank en laat zo nodig je kaart blokkeren. Controleer ook direct je recente transacties.

HCC!digitaalveilig adviseert: laat je nooit onder druk zetten door een sms, e-mail of telefoontje. Controleer altijd zelf via de officiële kanalen of een waarschuwing echt is.

Verdachte e-mails kunnen HCC-leden ter beoordeling doorsturen naar digitaalveilig@hcc.nl