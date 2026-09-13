HCC!digitaalveilig waarschuwt: installeer de nieuwste Windows-beveiligingsupdate

Microsoft heeft op dinsdag 8 september een uitzonderlijk omvangrijke beveiligingsupdate voor Windows en andere Microsoft-producten uitgebracht. Met deze update worden ruim 970 kwetsbaarheden verholpen. Meer dan honderd daarvan zijn door Microsoft als kritiek aangemerkt. Twee kwetsbaarheden worden bovendien al actief door cybercriminelen misbruikt.

HCC!digitaalveilig adviseert alle Windows-gebruikers daarom om zo snel mogelijk te controleren of de nieuwste beveiligingsupdate op hun computer is geïnstalleerd.

Waarom is snel bijwerken belangrijk?

Een kwetsbaarheid is een fout in software waarvan aanvallers misbruik kunnen maken. Afhankelijk van het lek kunnen criminelen bijvoorbeeld hogere toegangsrechten verkrijgen, schadelijke software installeren, gegevens onderscheppen of de controle over een computer overnemen.

Dat twee van de verholpen kwetsbaarheden al actief worden uitgebuit, maakt deze update extra urgent. Zodra openbaar wordt hoe een kwetsbaarheid werkt, proberen meer criminelen deze kennis te gebruiken. Computers waarop de update nog niet is geïnstalleerd, blijven dan kwetsbaar.

Je hoeft overigens niet zelf honderden afzonderlijke oplossingen te downloaden. De noodzakelijke verbeteringen worden via Windows Update aangeboden.

Zo controleer je de update

Gebruik je Windows 11? Ga dan naar: Instellingen → Windows Update → Naar updates zoeken

Laat alle beschikbare beveiligingsupdates downloaden en installeren. Start de computer daarna opnieuw op, ook als Windows daar niet onmiddellijk om vraagt. Controleer na het opnieuw opstarten voor de zekerheid nogmaals of er aanvullende updates beschikbaar zijn.

Stel de installatie niet onnodig uit. Soms wacht Windows met het installeren totdat je de computer afsluit of opnieuw opstart. Wie een laptop alleen dichtklapt en bijna nooit opnieuw opstart, kan daardoor langere tijd met een kwetsbaar systeem blijven werken.

Let extra op met Windows 10

De reguliere ondersteuning voor Windows 10 is op 14 oktober 2025 beëindigd. Dat betekent dat de meeste Windows 10-computers niet langer automatisch gratis beveiligingsupdates ontvangen. Alleen apparaten die deelnemen aan een aanvullend ondersteuningsprogramma, zoals Extended Security Updates, kunnen nog bepaalde beveiligingsupdates krijgen.

Gebruik je nog Windows 10, controleer dan of jouw computer daadwerkelijk beveiligingsupdates ontvangt. Alleen de melding dat Windows “bijgewerkt” is, betekent niet automatisch dat het besturingssysteem nog volledig wordt ondersteund. Overweeg waar mogelijk de overstap naar Windows 11, een ondersteund alternatief zoals Linux of uiteindelijk een nieuw apparaat.

Ook andere programma’s bijwerken

Beveiliging stopt niet bij Windows. Controleer ook regelmatig of je browser, e-mailprogramma, virusscanner en andere veelgebruikte toepassingen zijn bijgewerkt. Schakel automatische updates waar mogelijk in.

HCC!digitaalveilig benadrukt dat tijdig bijwerken een van de eenvoudigste en doeltreffendste manieren is om digitale aanvallen te voorkomen. Controleer daarom vandaag nog Windows Update en help ook familieleden of bekenden die hier minder vertrouwd mee zijn.

Meer technische informatie staat in de Microsoft Security Update Guide en in de analyse van Cisco Talos.