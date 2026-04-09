HCC!digitaalveilig waarschuwt: frauduleuze Odido-mail over een app-update in omloop

Cybercriminelen proberen opnieuw slachtoffers te maken met een overtuigende phishingmail, dit keer uit naam van telecomprovider Odido. In de mail wordt gebruikers wijsgemaakt dat er een vernieuwde versie van de Odido-app klaarstaat, maar in werkelijkheid gaat het om een poging om malware te verspreiden of gegevens te stelen.

Hoe ziet deze phishingmail eruit?

De mail oogt professioneel en bevat teksten als “Sneller, slimmer, stijlvoller: update beschikbaar”.

Volgens het bericht zou de Odido-app zijn vernieuwd met:

- een nieuw startscherm

- verbeterde kaartweergave

- een snellere klantenservice-chat



Via een opvallende blauwe knop wordt je gevraagd de app te “updaten”. Klik hier niet op. De link leidt namelijk naar een onbetrouwbare externe pagina en niet naar een officiële Odido-omgeving.

Zo herken je dat het om phishing gaat

Er zijn meerdere signalen die duidelijk maken dat deze mail niet te vertrouwen is:

- De link verwijst niet naar een officiële Odido-website

- Het afzenderadres (‘info.mx@press-one.com’) klopt niet

- Officiële Odido-mails eindigen altijd op:@odido.nl, @mail.odido.nl of @klantonderzoek.odido.nl



Hoewel Odido soms samenwerkt met partners, is het belangrijk om extra alert te zijn bij afwijkende mailadressen en links.

Wat kun je wél doen?

Twijfel je of een bericht echt is? Neem geen risico en controleer het zelf:

- Log rechtstreeks in op je account via de officiële website van Odido

- Ga zelf naar de App Store of Google Play Store om te checken of er een update beschikbaar is

- Klik nooit op links in verdachte mails



Heb je toch op de link geklikt?

Snel handelen is dan belangrijk:

- Neem direct contact op met de klantenservice van Odido

- Verander je wachtwoorden (zeker als je iets hebt ingevuld)

- Zet tweestapsverificatie aan waar mogelijk

- Voer een virusscan uit op je apparaat

- Neem contact op met je bank als je financiële gegevens hebt gedeeld



Wat betekent dit voor HCC-leden?

Phishingmails worden steeds professioneler en moeilijker te herkennen. Dit voorbeeld laat zien dat zelfs ogenschijnlijk betrouwbare berichten — met correcte huisstijl en geloofwaardige teksten — gevaarlijk kunnen zijn.

Blijf daarom altijd kritisch:

- Controleer afzender en links

- Klik niet zomaar op knoppen in e-mails

- Regel updates altijd via officiële appstores



Digitale veiligheid begint bij bewust gedrag. Door alert te blijven, voorkom je veel ellende.