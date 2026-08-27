HCC!digitaalveilig alert: pas op voor valse Google-meldingen op je telefoon

Een alarmerende melding van Google op je smartphone: je telefoonnummer zou zijn gebruikt om spam te versturen. Vervolgens wordt gevraagd of jij die berichten hebt verzonden. Je hoeft alleen maar op Ja of Nee te tikken. Het ziet er betrouwbaar uit, maar juist dat maakt deze nieuwe phishingtruc zo gevaarlijk.

HCC!digitaalveilig waarschuwt: klik bij zo’n onverwachte melding nergens op. Ook niet op ‘Nee’.

Nepmelding lijkt afkomstig van Google

Cybercriminelen maken steeds vaker gebruik van meldingen en websites die nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Logo, kleuren, lettertype en vormgeving worden zo goed mogelijk nagebootst.

Bij deze phishingmethode verschijnt een melding waarin wordt beweerd dat Google heeft vastgesteld dat via jouw telefoonnummer spamberichten zijn verstuurd. Vervolgens wordt gevraagd of je deze berichten zelf hebt verzonden. Dat klinkt als een logische beveiligingscontrole.

Maar de knoppen zijn onderdeel van de val. Het maakt niet noodzakelijk uit welke keuze je maakt: je kunt worden doorgestuurd naar een frauduleuze website. Daar kan bijvoorbeeld opnieuw een Google-inlogscherm verschijnen waarop wordt gevraagd om je e-mailadres en wachtwoord in te voeren. De gegevens die je daar invult, kunnen rechtstreeks bij criminelen terechtkomen.

Controleer vooral het webadres

Een belangrijke aanwijzing is het adres van de website. Een mooi Google-logo zegt helemaal niets: afbeeldingen en vormgeving zijn eenvoudig te kopiëren.

Controleer daarom altijd op welk domein je je bevindt. Bij de gemelde phishingcampagne zijn onbekende internetadressen gebruikt die niets met Google te maken hebben.

Google waarschuwt zelf bovendien voor steeds geraffineerdere phishingtechnieken. Criminelen proberen daarbij bewust gebruik te maken van het vertrouwen dat mensen hebben in bekende merken en online diensten. Google adviseert gebruikers om bij onverwachte waarschuwingen niet de aangeboden links te volgen, maar zelf rechtstreeks naar de officiële dienst te gaan.

Wat moet je doen als je zo’n melding ziet?

HCC!digitaalveilig adviseert om bij een onverwachte beveiligingsmelding niet vanuit die melding te reageren. Sluit de melding, het tabblad of eventueel de browser. Wil je controleren of er werkelijk iets met je Google-account aan de hand is? Open dan zelf de Google-app of ga via een zelf ingevoerd en vertrouwd adres naar je Google-account. Controleer daar de beveiligingsinstellingen en recente activiteiten.

Chrome beschikt zelf ook over voorzieningen om misleidende meldingen en spam tegen te gaan. Google heeft die bescherming de afgelopen jaren verder uitgebreid en zegt alleen al op Android miljarden ongewenste meldingen per dag te blokkeren.

Toch je wachtwoord ingevuld?

Heb je op een verdachte pagina al je Google-wachtwoord ingevuld? Kom dan direct in actie. Ga niet opnieuw via de verdachte melding naar Google, maar open Google zelf. Verander je wachtwoord zo snel mogelijk en controleer de beveiliging van je account en welke apparaten toegang hebben. Gebruik je hetzelfde wachtwoord ook bij andere diensten? Verander het daar eveneens. Google adviseert bij vermoedelijke problemen daarnaast de beveiligingscontrole van het Google-account uit te voeren.

Laat je niet opjagen

Deze vorm van fraude draait uiteindelijk om één ding: paniek veroorzaken. Een melding dat jouw telefoonnummer wordt misbruikt, dat je account wordt geblokkeerd of dat er onmiddellijk actie nodig is, zorgt ervoor dat je sneller klikt en minder goed kijkt. Daarom geldt een eenvoudige regel:

Hoe dringender een onverwachte melding je probeert te laten klikken, bellen, inloggen of betalen, hoe belangrijker het is om juist niets te doen via die melding. Sluit de melding en controleer de situatie vervolgens rechtstreeks bij de betreffende organisatie.