HCC!digitaalveilig alert: nieuwe phishingmail dreigt met blokkeren van je Odido-account

Cybercriminelen blijven misbruik maken van bekende merknamen om persoonlijke gegevens en inloggegevens te stelen. Ditmaal waarschuwt AVROTROS Opgelicht?! voor een nieuwe phishingcampagne die gericht is op klanten van telecomprovider Odido. In de frauduleuze e-mail wordt beweerd dat klantgegevens moeten worden bijgewerkt. Wie dat niet direct doet, loopt volgens de oplichters het risico dat zijn of haar account wordt geblokkeerd.

Hoe werkt deze oplichting?

In de valse e-mail staat dat er iets mis zou zijn met de gegevens in het account van de ontvanger. De ontvanger wordt vervolgens onder druk gezet om zo snel mogelijk op een link te klikken en gegevens te controleren of aan te vullen. Daarbij wordt gedreigd met het blokkeren van het Odido-account als niet direct actie wordt ondernomen.

De criminelen maken gebruik van het officiële Odido-logo en een professionele opmaak, waardoor de e-mail op het eerste gezicht betrouwbaar lijkt. Het doel is echter om slachtoffers naar een valse website te lokken waar inloggegevens, persoonlijke gegevens of mogelijk zelfs betaalgegevens worden buitgemaakt.

Zo herken je de phishingmail

Er zijn verschillende signalen waaraan je kunt herkennen dat het om een frauduleus bericht gaat:

* De e-mail begint vaak met een algemene aanhef zoals "Beste klant" in plaats van jouw naam.

* Er wordt druk uitgeoefend met dreigementen of korte deadlines.

* Je wordt gevraagd persoonlijke gegevens te controleren, bij te werken of opnieuw in te voeren.

* De link in het bericht verwijst niet naar de officiële website van Odido.

* De afzender gebruikt een afwijkend e-mailadres. Officiële Odido-mails eindigen op @odido.nl, @mail.odido.nl of @klantonderzoek.odido.nl.



Waarom juist nu?

Cybercriminelen spelen vaak in op actuele gebeurtenissen. Na het grote datalek bij Odido eerder dit jaar zijn veel klanten extra alert op berichten over hun account. Juist daarom proberen oplichters geloofwaardig over te komen door te verwijzen naar klantgegevens, beveiliging of accountcontroles.

Dit soort phishingcampagnes is helaas een bekend verschijnsel na grote datalekken. Criminelen weten dat mensen eerder geneigd zijn een bericht te vertrouwen wanneer het lijkt te gaan over de beveiliging van hun account.

Wat moet je doen?

Heb je zo'n e-mail ontvangen?

* Klik niet op links in het bericht.

* Open geen eventuele bijlagen.

* Vul nergens persoonlijke gegevens in.

* Verwijder het bericht direct.

* Log bij twijfel zelf in via de officiële website of app van Odido.

* Neem contact op met de klantenservice als je niet zeker weet of een bericht echt is.



Heb je toch op de link geklikt of gegevens ingevuld? Verander dan direct je wachtwoord, schakel waar mogelijk tweestapsverificatie (2FA) in en neem contact op met je bank wanneer je financiële gegevens hebt gedeeld.

Wat betekent dit voor HCC-leden?

Deze phishingmail laat opnieuw zien dat cybercriminelen steeds professioneler te werk gaan. Een bekende naam, een herkenbaar logo en een geloofwaardige boodschap zijn vaak voldoende om mensen te verleiden op een link te klikken.

HCC adviseert daarom altijd dezelfde basisregel: klik nooit rechtstreeks op links in onverwachte e-mails of sms-berichten. Open zelf de website van het bedrijf via je browser of gebruik de officiële app. Controleer daar of er daadwerkelijk een melding of actie voor je klaarstaat. Daarnaast is het verstandig om voor belangrijke accounts sterke, unieke wachtwoorden te gebruiken en waar mogelijk tweestapsverificatie in te schakelen. Daarmee verklein je de kans dat criminelen toegang krijgen tot jouw gegevens, zelfs wanneer een wachtwoord onverhoopt in verkeerde handen valt.

Digitale veiligheid begint bij gezond wantrouwen. Krijg je een bericht dat haast, angst of dreiging gebruikt om je tot actie te bewegen? Neem dan eerst even de tijd om het bericht kritisch te bekijken. Dat voorkomt in veel gevallen een hoop ellende.

Standpunt van HCC

HCC maakt zich al geruime tijd zorgen over de voortdurende stroom van phishingberichten, nepwebsites en digitale oplichting die zich voordoen als betrouwbare organisaties. Of het nu gaat om telecomproviders, banken, pakketdiensten, overheidsinstanties of webwinkels: criminelen maken steeds vaker misbruik van bekende namen en merken om vertrouwen te wekken bij consumenten.

De phishingmail uit naam van Odido laat opnieuw zien hoe professioneel deze berichten tegenwoordig zijn opgesteld. Spelfouten komen steeds minder voor, huisstijlen worden nauwkeurig nagebootst en met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen berichten opstellen die nauwelijks van echte communicatie zijn te onderscheiden. Hierdoor wordt het voor veel mensen steeds lastiger om fraude direct te herkennen.

HCC vindt daarom dat digitale weerbaarheid een basisvaardigheid moet zijn voor iedere internetgebruiker. Net zoals we leren veilig deel te nemen aan het verkeer, moeten we ook leren veilig om te gaan met e-mail, websites, sociale media en online diensten. Voorlichting, bewustwording en educatie zijn daarbij essentieel.

Daarnaast roept HCC bedrijven en organisaties op om hun communicatie zo duidelijk mogelijk te maken. Klanten moeten eenvoudig kunnen controleren of een bericht daadwerkelijk afkomstig is van de betreffende organisatie. Ook het gebruik van moderne beveiligingsmaatregelen, zoals tweestapsverificatie, sterke authenticatie en goede e-mailbeveiliging, verdient blijvende aandacht.

Voor gebruikers blijft echter de belangrijkste regel gelden: vertrouw niet blind op een e-mail, sms-bericht of WhatsApp-bericht, ook niet wanneer het afkomstig lijkt van een bekende organisatie. Controleer altijd zelfstandig via de officiële website of app of er daadwerkelijk actie van je wordt gevraagd.

HCC zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor digitale veiligheid, digitale vaardigheden en het vergroten van de weerbaarheid van consumenten tegen online criminaliteit. Via onze websites, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en interessegroepen blijven wij leden informeren over actuele dreigingen en praktische maatregelen om veilig online te blijven.

Want uiteindelijk geldt nog steeds: voorkomen is beter dan genezen. Een paar minuten extra controleren kan voorkomen dat persoonlijke gegevens, wachtwoorden of zelfs spaargeld in handen van criminelen terechtkomen.