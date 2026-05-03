HCC-bezoek aan HomeComputerMuseum: een reis door de tijd van de homecomputer

Voor veel HCC-leden was het bezoek aan het HomeComputerMuseum in Helmond op 24 april 2026 een bijzondere en vooral herkenbare ervaring. Al ruim voor aanvang van de rondleiding meldden de eerste belangstellenden zich bij de ingang. Wat direct opviel: vrijwel iedereen liep meteen doelgericht het museum in, op zoek naar die ene computer waar ooit uren, of beter gezegd: avonden en nachten, op werd gewerkt, gespeeld en geprogrammeerd. En in veel gevallen met succes, want de kans is groot dat jouw eerste homecomputer hier nog altijd werkend staat opgesteld.

Voorafgaand aan de rondleiding kregen de aanwezigen de gelegenheid om zelfstandig door het museum te lopen. Dat bleek een schot in de roos. Overal ontstonden spontaan gesprekken tussen leden die herinneringen uitwisselden over hun eerste programmeerervaringen, cassettebandjes met software en het eindeloos typen van BASIC-code uit tijdschriften. Voor velen kwam daarmee een stukje persoonlijke geschiedenis weer tot leven.

In de middag startte de rondleiding onder leiding van gids Ton. Hoewel deze oorspronkelijk gepland stond voor twee uur, bleek al snel dat de hoeveelheid verhalen en de interesse van de groep zorgden voor een aanzienlijke uitloop: uiteindelijk duurde de rondleiding bijna drie uur. De opzet van de tour volgde grotendeels de chronologische ontwikkeling van de computertechnologie. Beginnend bij de eerste eenvoudige spelsystemen uit de jaren zeventig, zoals Pong, werd stap voor stap toegewerkt naar de steeds geavanceerdere systemen van latere decennia.

Bekende namen passeerden de revue, waaronder de Philips Videopac en de Atari 2600, gevolgd door de opkomst van de eerste echte homecomputers in de jaren tachtig. Voor veel bezoekers vormde dit het meest herkenbare deel van de rondleiding. Systemen als de Commodore 64, MSX-computers en andere klassiekers riepen direct herinneringen op aan de beginperiode van het thuiscomputeren. Ook werd stilgestaan bij de invloed van educatieve programma’s, zoals de bekende Teleac-cursussen, die voor velen een eerste kennismaking met programmeren betekenden.

Een absoluut hoogtepunt van het bezoek was de uitgebreide toelichting door directeur Bart van den Akker over de Aesthedes-computer. Dit bijzondere, in Nederland ontwikkelde systeem met zes beeldschermen was speciaal ontworpen voor grafisch ontwerp en industriële toepassingen. Op deze computer zijn onder andere bekende ontwerpen gemaakt, zoals het biljet van 25 gulden. Van de circa 250 geproduceerde systemen zijn er wereldwijd nog maar enkele bekend, waarvan er twee werkend te zien zijn in het museum. Dit maakte diepe indruk op de aanwezigen en onderstreepte de unieke positie van het museum.

Naast de bekende thuiscomputers besteedde het museum ook aandacht aan de ontwikkeling van muziektoepassingen, waarbij de introductie van MIDI-aansluitingen een belangrijke rol speelde. Verder werd de overgang zichtbaar naar krachtigere systemen: van 16- en 32-bits computers tot de moderne 64-bits pc’s. Ook iconische producten zoals de kleurrijke iMacs van Apple en systemen als CD-i kwamen aan bod. De rondleiding eindigde bij een indrukwekkende collectie computerspellen, die de evolutie van gaming mooi in beeld bracht.

Het bezoek aan het HomeComputerMuseum bleek daarmee niet alleen een nostalgische ervaring, maar ook een waardevolle reis door de ontwikkeling van technologie die voor veel HCC-leden een belangrijk onderdeel van hun leven vormt. Voor jongere bezoekers bood het bovendien een uniek inzicht in de oorsprong van de digitale wereld zoals we die vandaag kennen.

Tot slot werd nog gewezen op de mogelijkheid om oude apparatuur te doneren aan het museum. Heb je thuis nog een computer of randapparatuur staan die je niet meer gebruikt? Neem dan eens een kijkje op de website van het HomeComputerMuseum bij de wensenlijst. Op die manier kan jouw oude apparatuur bijdragen aan het behoud van deze bijzondere collectie.

Al met al kijken we terug op een geslaagd en inspirerend bezoek, dat voor velen zeker voor herhaling vatbaar is.

(tekst PeterPaul van de Ven, foto's Wijnand van Swaaij)