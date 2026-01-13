HCC aanwezig op Senioren Expo 2026 in Veldhoven

Van dinsdag 13 tot en met zondag 18 januari 2026 staat het NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven volledig in het teken van de Senioren Expo. Zes dagen lang is dit evenement de ontmoetingsplek voor actieve 50-plussers die nieuwsgierig zijn, graag bijblijven en interesse hebben in nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard is HCC ook dit jaar weer van de partij.

De Senioren Expo biedt een breed en gevarieerd programma. Bezoekers vinden er informatie en inspiratie op het gebied van comfortabel wonen, gezondheid en vitaliteit, mobiliteit, reizen, hobby’s en digitale vaardigheden. Met name dat laatste sluit naadloos aan bij waar HCC al jarenlang voor staat: mensen helpen om met plezier, vertrouwen en kennis gebruik te maken van digitale technologie.

Je bent van harte welkom bij de HCC-stand (stand K10). Daar staan enthousiaste HCC-vrijwilligers klaar om vragen te beantwoorden en mee te denken. Of het nu gaat om je computer, tablet of smartphone, veilig internetten, e-mail, online bankieren of het gebruik van apps: er wordt rustig de tijd genomen om je verder te helpen. Ook als je gewoon wilt kennismaken met HCC en wilt ontdekken wat de vereniging allemaal te bieden heeft, ben je van harte welkom.











Nieuw dit jaar is dat parkeren bij de Senioren Expo gratis is. Dat maakt een bezoek extra laagdrempelig. Daarnaast hebben HCC-vrijwilligers op maandag de hele dag hard gewerkt om een aantrekkelijke en herkenbare HCC-stand op te bouwen. Het resultaat mag er zijn, zoals ook op de bijgevoegde foto te zien is.

Leden van HCC profiteren bovendien van een aantrekkelijke korting op de entree. Op vertoon van de HCC-ledenpas kost een dagticket slechts 10 euro. Tickets kunnen vooraf online worden besteld. Bij binnenkomst toon je je ticket en je HCC-pas. Vergeet daarna niet even langs te lopen bij de HCC-stand: geregistreerde bezoekers ontvangen een leuke extra attentie.

Of je nu net begint met digitale technologie of al veel ervaring hebt, bij HCC valt altijd iets nieuws te ontdekken. De Senioren Expo is een uitstekende gelegenheid om inspiratie op te doen, andere leden te ontmoeten en het nieuwe jaar digitaal goed te beginnen.