HCC 49 jaar: op weg naar ons 50-jarig jubileum

Vandaag viert Nederland Koningsdag, de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Een dag die in het teken staat van ontmoeting, verbondenheid en traditie. Voor HCC is deze dag ook in een ander opzicht bijzonder. Op dezelfde datum bestaat onze vereniging namelijk 49 jaar.

Dat betekent dat we ons in de aanloop bevinden naar een belangrijke mijlpaal: in 2027 bestaat HCC 50 jaar. Een halve eeuw waarin onze vereniging is uitgegroeid tot een actieve gemeenschap van leden met een gedeelde belangstelling voor technologie, computers en digitale ontwikkelingen. Van de eerste hobbycomputers tot de huidige toepassingen van kunstmatige intelligentie – HCC heeft deze ontwikkelingen steeds van dichtbij gevolgd en mee vormgegeven.

De komende periode staat daarom in het teken van voorbereiding op dit jubileumjaar. Samen met onze vrijwilligers, interessegroepen en regio’s werken we aan een programma dat past bij deze bijzondere mijlpaal. In de loop van 2026 zullen we onze leden regelmatig informeren over de plannen en activiteiten rondom het 50-jarig bestaan.

Uitgangspunt daarbij is dat het jubileum niet alleen een terugblik wordt, maar vooral ook een gezamenlijk moment van ontmoeting en vooruitkijken. HCC is en blijft een vereniging die draait op en voor haar leden.

Vandaag wensen we iedereen een mooie en feestelijke Koningsdag toe. Een dag om te genieten van de sfeer, de ontmoeting en de saamhorigheid die daarbij hoort.

Tegelijk is het een mooi moment om kort stil te staan bij 49 jaar HCC – en vooruit te kijken naar het 50-jarig jubileum in 2027.

Op naar een bijzonder jubileumjaar!